Bergamo, inaugurato al Centro terza età di Loreto il nuovo murales di Avis

È stato inaugurato nella mattinata di sabato 2 dicembre al Centro per tutte le età di Loreto il murales Avis, un progetto realizzato in rete da Avis Provinciale Bergamo insieme a Tantemani della cooperativa sociale Patronato San Vincenzo, che utilizza la creatività come strumento di costruzione di competenze e relazioni, con il supporto del Comune di Bergamo, che ha individuato e messo a disposizione il muro cittadino più idoneo in termini di visibilità e fruizione, e con il sostegno della Provincia di Bergamo.

L’dea nasce da Avis provinciale Bergamo che negli ultimi anni sta cercando di ricostituire e dare nuovo slancio al Gruppo Giovani attraverso la proposta di azioni innovative che possano favorire una fattiva partecipazione dei giovani alle attività dell’associazione e ravvivare l’interesse al volontariato giovanile. Negli ultimi mesi, Avis provinciale Bergamo ha provato quindi a coinvolgere i giovani realizzando progetti che facciano emergere la socialità, la cooperazione e la possibilità di sperimentarsi in prima persona così da intercettare nuove possibili adesioni.

In questo percorso nasce il progetto Murales Avis come strumento per: coinvolgere i giovani donatori affinché, una volta entrati in contatto, dedichino il proprio tempo alle attività del Gruppo Giovani Avis volte ad avvicinare le nuove generazioni alla donazione di sangue; incentivare tra i giovani avisini la volontà di mettersi in gioco in prima persona oltre al gesto del dono; creare spazi e momenti di socialità tra i giovani.

Il percorso creativo con l’artista Lisa Gelli si è suddiviso in quattro fasi: l’artista ha inizialmente condotto due incontri con un gruppo di giovani volontari di Avis Provinciale Bergamo. Durante i due incontri il tema scelto è stato discusso sia in modalità verbale che attraverso piccoli espedienti creativi. I due incontri sono serviti alla condivisione di un messaggio, o di un punto di vista, sul tema dato e di un’immagine per esprimerlo. L’artista ha poi realizzato un bozzetto su quanto emerso.

La realizzazione concreta del murales è stata effettuata in modalità partecipata tra artista e giovani volontari. I giovani volontari partecipanti al progetto “Murales AVIS” sono stati poi coinvolti nelle attività dell’associazione. Dopo il progetto “murales”, i giovani partecipanti saranno coinvolti attivamente nel Gruppo Giovani e nelle sue attività attraverso la referente Gruppo Giovani che gestirà i contatti e le comunicazioni con i nuovi volontari. Infine la promozione del progetto attraverso una campagna di comunicazione che possa intercettare un pubblico giovanile ancora più ampio per veicolare l’importanza dell’impegno giovanile in Avis.