Bergamo, incidente in moto a Boccaleone. Giovane perde la vita

Tragedia a Bergamo nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio, nel quartiere di Boccaleone. Un giovane ha perso la vita dopo esser rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della propria moto.

Immediato l’intervento di ambulanza e automedica, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale e carabinieri per ricostruire la dinamica. Secondo le primissime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto - non è chiaro se dopo il contatto con un altro veicolo - terminando la corsa contro un muro.