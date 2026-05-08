Bergamo, incidente in moto a Boccaleone. Giovane perde la vita
LA TRAGEDIA. Poco prima delle 18 di venerdì 8 maggio. È successo in via Rosa, all’incrocio con via Capitanio.
Bergamo
Tragedia a Bergamo nel tardo pomeriggio di venerdì 8 maggio, nel quartiere di Boccaleone. Un giovane ha perso la vita dopo esser rimasto coinvolto in un incidente mentre era alla guida della propria moto.
Immediato l’intervento di ambulanza e automedica, ma per il giovane non c’è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale e carabinieri per ricostruire la dinamica. Secondo le primissime ricostruzioni, il giovane avrebbe perso il controllo della moto - non è chiaro se dopo il contatto con un altro veicolo - terminando la corsa contro un muro.
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