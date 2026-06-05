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Cronaca / Bergamo Città Venerdì 05 Giugno 2026

Bergamo, incidente sulla 671 nella zona della Fiera: 58enne in gravi condizioni

I SOCCORSI. Avrebbe perso il controllo dell’auto finendo contro il guardrail: è stato portato in ospedale in codice rosso.

Lettura meno di un minuto.
Pietro Giudici
Pietro Giudici Redattore

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Bergamo, incidente sulla 671 nella zona della Fiera: 58enne in gravi condizioni

Bergamo

Grave incidente poco prima delle 17,30 di venerdì 5 giugno a Bergamo, sulla 671, in zona Fiera.

Nessun altro veicolo coinvolto

Secondo le prime informazioni disponibili, un uomo di 58 anni avrebbe perso il controllo della sua macchina, finendo contro il guardrail, senza coinvolgere altri veicoli. L’impatto è stato molto forte e l’uomo al volante sarebbe rimasto ferito in modo grave: è stato infatti trasportato in codice rosso al Papa Giovanni di Bergamo.

Sul posto i carabinieri di Bergamo per i rilievi. Il luogo dell’incidente è stato delimitato con alcuni birilli e il traffico, già a rilento essendo ora di punta, ne ha risentito ulteriormente. Intorno alle 19,20 il tratto di statale è stato ripulito e riaperto completamente al traffico.

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