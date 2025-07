Bergamo-Kosovo, un ponte solidale ridà la vita a Luka

La storia risale all’anno scorso ma è divenuta di pubblico dominio solo lunedì 21 luglio, quando il Metropolita Teodosije Sibalic, vescovo serbo ortodosso di Raska e Prizren, ha voluto visitare l’ospedale, e in particolare i reparti di pediatria e cariochirurgia, per esprimere la propria gratitudine. Ad accoglierlo c’era il direttore generale dell’ospedale, Francesco Locati, alla testa di una delegazione medica di alto livello, mentre, per la Diocesi di Bergamo, c’erano monsignor Giulio Dellavite, delegato vescovile per i rapporti istituzionali, e don Massimo Rizzi, responsabile dell’Ufficio per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso: «Ospitammo una comunità serbo-ortodossa alla chiesa di Campagnola - dice - . La relazione con le Chiese ortodosse ci educa alla diversità all’interno della cristianità».