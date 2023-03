Bergamo, la mamma di Alessandra Gallone raggirata. L’appello: «Non date la minima confidenza agli sconosciuti»

L’orologio, l’anello di fidanzamento e la fede portati via da un’abile truffatrice che conosceva tanti particolari riguardanti la vittima. Un episodio «doloroso, traumatico e che fa spavento» quello accaduto domenica mattina, in zona via Broseta a Bergamo, alla madre di Alessandra Gallone, esponente di punta di Forza Italia in Bergamasca, che racconta il fatto «affinché non accada più e per invitare tutti, soprattutto i più fiduciosi, a non dare la minima confidenza a chi non si conosce».