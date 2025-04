Bergamo, ladri in casa pieno giorno in via Pignolo: rubati tre orologi per 15mila euro

Ammonta a circa quindicimila euro il bottino arraffato dai ladri che, lunedì mattina, hanno preso di mira un appartamento di un complesso residenziale di via Pignolo, nei pressi di piazzetta Santo Spirito a Bergamo. Dunque un colpo messo a segno in centro e in pieno giorno: i ladri, forse due persone, hanno scelto come obiettivo un appartamento di un certo pregio, forse agendo dopo aver fatto un sopralluogo.

Porta scassinata e poi la fa fuga

Forzata una porta, i ladri si sono introdotti nell’abitazione – in quel momento in casa non c’era nessuno – e hanno cominciato a frugare un po’ dappertutto, alla ricerca di preziosi e denaro. A un certo punto si sono però dileguati, pare in tutta fretta: forse sono stati disturbati da qualcuno e hanno preferito far perdere le loro tracce. Difficile da sapere se questa decisione, del tutto improvvisa, sia stata dettata da qualche movimento notato all’esterno dell’appartamento, oppure perché avvisati da un complice che era rimasto in strada a fare da palo.

Le indagini della Polizia di Stato

Fatto sta che a un certo punto i ladri hanno arraffato i tre orologi di marca e si sono allontanati: il valore del bottino ammonterebbe a circa cinquemila euro per ciascun orologio. Rincasati, i padroni di casa hanno scoperto il colpo subito e hanno chiamato il 112. Nella zona è arrivata una volante della polizia di Stato. Gli agenti della questura hanno effettuato un primo sopralluogo, verificando – in base alle testimonianze degli stessi residenti – che erano stati rubati soltanto i tre preziosi orologi. All’abitazione teatro del furto sono poi arrivati anche gli investigatori della Squadra mobile per un controllo. I padroni di casa sono stati quindi invitati a presentarsi negli uffici di via Noli della questura per formalizzare la denuncia con l’elenco preciso dei beni che risultano rubati.