Bergamo, lavori in via dei Caniana: modifiche alla viabilità dal 13 al 31 maggio
IL CANTIERE. Carreggiata ridotta e divieto di sosta, ma senso unico alternato solo in orario notturno, dalle 20 alle 6.
Bergamo
Proseguono i lavori per la realizzazione del raddoppio ferroviario sulla linea che collega Bergamo a Ponte San Pietro. Dal 13 al 31 maggio, in via dei Caniana saranno in vigore alcune modifiche alla viabilità.
Divieto di sosta e limite a 30 km/h
Il provvedimento riguarda il tratto di strada interessato dai lavori e prevede, secondo lo stato d’avanzamento del cantiere, il divieto di sosta permanente con rimozione forzata su ambo i lati e l’istituzione del limite di velocità di 30 chilometri orari.
I lavori di notte
Varieranno in base alle fasce orarie le modifiche alla circolazione: dalle 6 alle 20 sarà attivo il restringimento della carreggiata, mantenendo una corsia per senso di marcia. Nelle ore notturne, dalle 20 alle 6, sarà in vigore il senso unico alternato, regolato da semaforo.
Per motivi di sicurezza, sarà inoltre disposto il divieto di transito pedonale sul marciapiede interessato dal cantiere, con deviazione sul lato opposto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA