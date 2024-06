Bergamo, mancano 70 scrutatori su 170: appello del Comune ai cittadini

AAA scrutatori cercansi. Se il voto è un esercizio di democrazia, mettere a punto la macchina elettorale è un complesso esercizio di ingegneria gestionale. E a Bergamo, ormai alla vigilia del voto, mancano gli scrutatori in vista di Comunali ed Europee. A fronte di 170 scrutatori ingaggiati, in questi giorni sono arrivate infatti ben 50 rinunce. Così, scatta la corsa alla «supplenza»: è ancora possibile far domanda per essere reclutati per le operazioni di voto di sabato e domenica.

«In questi giorni – conferma Giacomo Angeloni, assessore ai Servizi demografici del Comune di Bergamo – abbiamo ricevuto 50 rinunce, a fronte dei 170 scrutatori reclutati. Ci stiamo mobilitando per sopperire a queste rinunce, cercando nuovi scrutatori: abbiamo scritto a tutti coloro che avevano manifestato disponibilità e che non erano stati ingaggiati per chiedere loro una nuova disponibilità».

L’appello

Ma possono arrivare anche nuove candidature: l’«appello» è per tutti i cittadini residenti a Bergamo, dai 18 anni ai 70 anni d’età. «In questo caso – specifica Angeloni – basterà presentarsi nella sede dell’Anagrafe (a Palazzo Uffici, in piazza Matteotti, ndr) sabato mattina dalle 8,30 alle 9. Una volta raccolte le disponibilità, avverrà l’estrazione; chi sarà estratto sarà ingaggiato per i seggi». È invece quasi definita, senza particolari problemi in questo caso, la «squadra» dei presidenti di seggio: «Ne mancano uno o due», spiega Angeloni, «mentre sono state già effettuate 14 sostituzioni». In tutto la macchina elettorale della città è composta da 103 seggi ordinari e 8 seggi speciali (riferiti a ospedali, case di riposo, carcere, etc).

Altro fronte, quello delle tessere. «Negli ultimi mesi abbiamo distribuito circa 25mila tessere elettorali per persone che avevano cambiato indirizzo di residenza o seggio – aggiunge Angeloni –. Di queste 25mila comunicazioni, circa 200 sono tornate indietro perché non si trovano i destinatari». Anche in questo caso ci sono i «tempi supplementari»: chi entro oggi non avesse ricevuto la tessera elettorale, «può venire a farla all’Anagrafe – conclude Angeloni –. Sono state programmate delle aperture straordinarie anche nelle sedi decentrate».