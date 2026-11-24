Il Comune di Bergamo ha deciso di assegnare, per l’anno 2026, cinque medaglie d’oro e dieci civiche benemerenze. I riconoscimenti saranno conferiti solennemente dalla sindaca Elena Carnevali e dalla Presidente del Consiglio comunale Romina Russo mercoledì 16 dicembre alle 18 al Teatro Sociale di Città Alta, come gesto di gratitudine da parte dell’Amministrazione comunale.

Medaglie d’oro

Asst Papa Giovanni XXIII

Tra le principali eccellenze sanitarie italiane, rappresenta un punto di riferimento nazionale e internazionale per la qualità delle cure, la ricerca scientifica, l’innovazione e la formazione. Nel 2025 ha erogato oltre 4 milioni di prestazioni ambulatoriali, effettuato più di 36.000 interventi chirurgici, oltre 44.000 ricoveri e circa 330 trapianti. Punto di riferimento per la comunità bergamasca, l’ospedale ha svolto un ruolo fondamentale nella gestione dell’emergenza sanitaria durante la pandemia da Covid-19.

Andrea Mastovito

Artista bergamasco di fama internazionale, diplomato all’Accademia Carrara, opera tra Bergamo e New York, spaziando dalla pittura alle installazioni e al cinema d’animazione. Le sue opere arricchiscono importanti luoghi cittadini e, dal 2026, la Sagrada Família di Barcellona. È fondatore e direttore artistico di The Drawing Hall, spazio dedicato al disegno contemporaneo alle porte di Bergamo.

Andrea Mastrovito

Mauro Ceruti

Il filosofo Mauro Ceruti Filosofo di fama internazionale, tra i principali studiosi del pensiero della complessità, docente universitario e senatore della Repubblica dal 2008 al 2013. Ha contribuito significativamente alla crescita dell’Università di Bergamo, ricoprendo importanti incarichi accademici. Autore di numerose pubblicazioni tradotte in diverse lingue, ha dedicato la propria attività alla ricerca, all’educazione e al dialogo tra discipline.

Bruna Cerea

Fondatrice nel 1966, insieme al marito Vittorio, del ristorante Da Vittorio, ha contribuito a trasformare un’attività familiare in un’eccellenza della ristorazione internazionale, insignita di tre stelle Michelin. Protagonista di sessant’anni di storia imprenditoriale bergamasca, si è distinta per l’attenzione alla formazione dei giovani e per le iniziative di solidarietà. Nel 2026 è stata nominata Cavaliere del Lavoro

Chicco Cerea e Bruna Cerea

(Foto di Colleoni)

Orobica Ginnastica

Fondata nel 1976, celebra nel 2026 cinquant’anni di attività dedicata alla promozione della ginnastica ritmica, alla formazione sportiva e alla crescita delle giovani generazioni. Accoglie annualmente tra le 320 e le 360 atlete e ha formato sportive di livello internazionale, tra cui Daniela Masseroni e Valentina Rovetta. Insignita della Stella di Bronzo e della Stella d’Argento al Merito Sportivo del CONI, rappresenta un punto di riferimento per lo sport femminile.

Ginnastica Orobica - Gruppo 80

(Foto di Frau)

La lista delle Civiche benemerenze

Nadia Savoldelli, alla memoria

Insegnante, attivista e appassionata di teatro, ha dedicato la propria vita all’educazione, alla promozione culturale e all’impegno civile. Storica componente e vicepresidente del Consiglio delle Donne di Bergamo, ha sostenuto iniziative per la parità di genere e la valorizzazione del ruolo delle donne, promuovendo occasioni di incontro e partecipazione anche nel quartiere di Pignolo.

Silvia Giordani

Scienziata bergamasca, professoressa ordinaria di Nanomateriali alla Dublin City University, svolge attività di ricerca sulle nanotecnologie per la somministrazione mirata di farmaci antitumorali. È impegnata nella divulgazione scientifica e nella promozione di incontri con gli studenti a Bergamo.

Silvia Giordani

(Foto di Bedolis)

Claudio Angeleri

Musicista e figura di riferimento della cultura musicale bergamasca, Claudio Angeleri ha dedicato la propria attività artistica e professionale alla formazione musicale di generazioni di studenti, alla diffusione della cultura musicale e alla valorizzazione dei giovani talenti. Ha affiancato all’attività artistica un costante impegno a favore delle scuole di musica e dei lavoratori del settore, contribuendo a riconoscere il valore educativo, culturale e sociale della musica. Attraverso il proprio percorso professionale ha rappresentato Bergamo sulla scena musicale italiana e internazionale.

Claudio Angeleri

Carlo Salvioni

Avvocato cassazionista dal 1968, consigliere comunale di Bergamo dal 1975 al 1995, ha ricoperto gli incarichi di vicesindaco e assessore alle attività produttive e alla cultura. Presidente dal 2009 al febbraio 2026 del Comitato Bergamasco Antifascista per la difesa delle istituzioni repubblicane, di cui è oggi presidente onorario, e già vicepresidente provinciale dell’Anpi, ha contribuito alla valorizzazione della memoria storica e del patrimonio culturale cittadino.

Carlo Salvioni

(Foto di Zanchi)

Festival Violoncellistico Internazionale Alfredo Piatti

Fondato nel 2006 dall’Associazione Alfredo Piatti, è stato il primo festival italiano interamente dedicato al violoncello, con l’obiettivo di valorizzare la figura e l’eredità artistica del grande musicista bergamasco. In vent’anni di attività ha ospitato alcuni dei maggiori violoncellisti internazionali, offrendo spazio anche ai giovani talenti. Tutti i concerti sono da sempre gratuiti, favorendo l’accessibilità alla cultura e la formazione di nuovi pubblici.

Tullia Vecchi - Fondatrice e presidente Associazione Nepios odv

Tullia Vecchi Nepios Fondatrice e presidente dell’Associazione Nepios, nata a Bergamo nel 2001, da venticinque anni si dedica alla tutela dell’infanzia e al sostegno delle famiglie più fragili. In collaborazione con l’ASST Papa Giovanni XXIII ha promosso progetti di neuropsichiatria infantile, prevenzione del disagio adolescenziale, sostegno alla genitorialità e ricerca pediatrica. Sotto la sua guida, Nepios ha raccolto e destinato oltre 2 milioni di euro a progetti di cura, prevenzione e ricerca.

Associazione Formazione Professionale del Patronato San Vincenzo

Da molti anni rappresenta un punto di riferimento per la formazione professionale e l’inserimento lavorativo dei giovani bergamaschi, con particolare attenzione al quartiere della Malpensata. Attraverso laboratori, percorsi educativi e collaborazioni con le imprese, favorisce l’acquisizione di competenze e l’autonomia personale, contrastando il rischio di esclusione sociale. Ha promosso il progetto «Cfp Insieme per il territorio», coinvolgendo 11 enti formativi bergamaschi.

Afp Patronato San Vncenzo

Associazione San Paolo in Bianco

Realtà bergamasca nata in collaborazione con la Parrocchia e l’oratorio di San Paolo, coinvolge persone con e senza fragilità in progetti di volontariato, socialità e sport. Durante la pandemia ha offerto sostegno concreto a persone fragili e caregiver. Tra i progetti promossi figurano «La biblioteca a casa tua», «Due mani in più», il cine-teatro Lottagono e «Dona la spesa», oltre alla partecipazione alle attività dei Volontari di BergamoXBergamo.

Movimento Federalista Europeo - sezione di Bergamo

Fondata nel 1946, la sezione bergamasca del Movimento Federalista Europeo celebra nel 2026 ottant’anni di attività, in coincidenza con l’ottantesimo anniversario della Repubblica Italiana. Ha promosso i valori dell’unità europea, della libertà, della solidarietà e della cooperazione tra i popoli, con particolare attenzione alla formazione delle giovani generazioni attraverso progetti nelle scuole, incontri pubblici e iniziative culturali.

Roberto Rusconi