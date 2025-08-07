Bergamo, la metà dei negozi chiuderà ad agosto. Ma non in Città Alta

È un agosto che corre a due velocità, tra insegne spente e locali pieni di clienti. Nei quartieri e nei paesi meno battuti dai turisti il tempo sembra rallentare, le strade si svuotano e le saracinesche si abbassano, soprattutto quelle dei negozi di vicinato. Al contrario l’estate corre più veloce nelle aree a vocazione turistica, come Città Alta, le valli o i laghi, dove si continua a lavorare a pieno regime per accogliere l’alta mole di visitatori.

Mentre i bergamaschi si preparano a partire per le vacanze estive, anche i commercianti della Bergamasca si concedono un po’ di meritato riposo. Secondo l’indagine condotta da Confcommercio Bergamo, durante le settimane centrali di agosto il 50% delle attività commerciali e il 40% di bar e ristoranti abbasseranno le serrande per ferie, fatta ovviamente eccezione per le zone di villeggiatura e per Città Alta, nel pieno della stagione turistica.

La mappa delle chiusure

La mappa delle chiusure presenta scenari differenti a seconda delle varie aree. Nel centro di Bergamo chiuderà il 50% delle attività nell’ambito della ristorazione e il 55% dei negozi. Basta salire in Città Alta, meta particolarmente apprezzata dai visitatori e spesso «assediata» da frotte di persone provenienti da ogni parte del mondo, per trovare una situazione completamente opposta, caratterizzata da un’alta operatività: il 90% delle attività di ristorazione e turismo rimarrà aperto, insieme all’80% dei negozi, per servire i numerosi visitatori, tra cui tanti stranieri, in visita tra piazza Vecchia, le Mura e i luoghi della cultura.

Allargando lo sguardo all’intera provincia orobica, sarà un agosto a pieno ritmo anche nei comprensori delle valli e dei laghi, pronti ad accogliere il flusso turistico nel momento clou della stagione estiva.