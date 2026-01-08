Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 08 Gennaio 2026
Bergamo, nell’area dell’ex Italcementi una piazza e marciapiedi alberati più larghi
IL PIANO URBANISTICO. Prende forma il nuovo assetto: proseguono i lavori lungo le vie Camozzi e Madonna della Neve. Ci sarà anche una ciclabile.
Prende forma il nuovo assetto viabilistico tra le vie Camozzi e Madonna della Neve. Da inizio novembre sono in corso i lavori per la creazione di una piazza con annesso allargamento dei marciapiedi davanti a «Il Camozzi», il nuovo complesso residenziale che sta sorgendo ad opera di Ferretticasa.
I nuovi passaggi pedonali
I passaggi pedonali intorno alla sede dismessa dell’ex Italcementi sono sempre stati particolarmente angusti, soprattutto sul lato destro di viale Madonna della Neve, in direzione della stazione. Con l’operazione di rigenerazione urbana, seguita alla demolizione dei vecchi uffici iniziata nel 2022, si è provveduto a ridisegnare anche la parte ad uso pubblico. Il progetto prevede lungo le due direttrici la realizzazione di ampi marciapiedi alberati, oltre ad una nuova pista ciclabile che unirà via Stoppani a via Madonna della Neve.
Le varietà arboree scelte
Dopo i lavori per i sottoservizi, le imprese coinvolte stanno proseguendo ora con la realizzazione dei cordoli di piazza e marciapiedi, così come del sottofondo, dove verrà posata la pavimentazione, formata da un granito di colore tra il bianco e il grigio, utilizzata per entrambe le vie. Per quanto riguarda alberi e specie arboree, sono state scelte Pyrus Calleryana, Prunus Subhirtella, e Lonicera Nitida. Il progetto prevede anche l’implementazione dell’illuminazione pubblica per garantire maggiore sicurezza. In via Camozzi verranno inoltre installate rastrelliere per biciclette elettriche e una pensilina Atb di ultima generazione.
Le variazioni della viabilità per il cantiere
Il Comune ha predisposto un’ordinanza per regolamentare la circolazione nei tratti di strada interessati dall’intervento. Fino al 31 gennaio è previsto il restringimento della carreggiata su via Camozzi, nel tratto compreso tra via Stoppani e via Madonna della Neve in direzione della Torre del Galgario e anche verso il centro. Nel contempo è stato istituito il divieto di transito pedonale con deviazione sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori, ad eccezione per l’accesso alle attività commerciali e alla fermata del bus. In via Madonna della Neve, tra via Camozzi e via Malj Tabaiani, è infine previsto il divieto di transito pedonale con deviazione dei passanti sul marciapiede opposto. Nel contempo prosegue anche la costruzione delle residenze, progetto dello studio Lombardini22. In tutto si tratta di 180 appartamenti. alcuni sono già stati consegnati, i prossimi lo saranno a marzo. L’obiettivo è concludere tutti i lavori nei primi mesi del 2027.
