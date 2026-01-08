Bergamo, nell’area dell’ex Italcementi una piazza e marciapiedi alberati più larghi

I nuovi passaggi pedonali

Le varietà arboree scelte

Dopo i lavori per i sottoservizi, le imprese coinvolte stanno proseguendo ora con la realizzazione dei cordoli di piazza e marciapiedi, così come del sottofondo, dove verrà posata la pavimentazione, formata da un granito di colore tra il bianco e il grigio, utilizzata per entrambe le vie. Per quanto riguarda alberi e specie arboree, sono state scelte Pyrus Calleryana, Prunus Subhirtella, e Lonicera Nitida . Il progetto prevede anche l’implementazione dell’illuminazione pubblica per garantire maggiore sicurezza. In via Camozzi verranno inoltre installate rastrelliere per biciclette elettriche e una pensilina Atb di ultima generazione.

Le variazioni della viabilità per il cantiere

Il Comune ha predisposto un’ordinanza per regolamentare la circolazione nei tratti di strada interessati dall’intervento. Fino al 31 gennaio è previsto il restringimento della carreggiata su via Camozzi, nel tratto compreso tra via Stoppani e via Madonna della Neve in direzione della Torre del Galgario e anche verso il centro. Nel contempo è stato istituito il divieto di transito pedonale con deviazione sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori, ad eccezione per l’accesso alle attività commerciali e alla fermata del bus. In via Madonna della Neve, tra via Camozzi e via Malj Tabaiani, è infine previsto il divieto di transito pedonale con deviazione dei passanti sul marciapiede opposto. Nel contempo prosegue anche la costruzione delle residenze, progetto dello studio Lombardini22. In tutto si tratta di 180 appartamenti. alcuni sono già stati consegnati, i prossimi lo saranno a marzo. L’obiettivo è concludere tutti i lavori nei primi mesi del 2027.