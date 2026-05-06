Bergamo, in largo Gemelli a Redona torna «Edonè»

Dal 15 maggio al 14 settembre 2026, l’area verde di largo Gemelli a Bergamo, nel quartiere di Redona, sarà assegnata a Nutopia, società che ha dato vita al progetto «Edonè», protagonista nell’area durante l’ultimo decennio. Sono tre le proposte che avevano risposto alla manifestazione d’interesse.

La Commissione, fa sapere il Comune di Bergamo, aveva come scopo quello di «individuare imprese individuali, società, associazioni e raggruppamenti temporanei che, attraverso la proposta di una proposta innovativa e di interesse per le giovani generazioni della città, realizzassero una serie di attività ed eventi estivi, tra cui anche la somministrazione di cibi e bevande. Il progetto di Nutopia, che prenderà possesso dello spazio dal 15 maggio per procedere all’allestimento, è risultato quello maggiormente rispondente ai criteri tecnici previsti nella valutazione e aggiudicazione».