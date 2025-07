Bergamo, non ce l’ha fatta l’anziana travolta di notte dal soffitto

Dopo quattro giorni Adriana Magri, 89enne di Bergamo, si è spenta all’ospedale Papa Giovanni XXIII, dove era stata ricoverata lunedì 7 luglio dopo essere stata trovata sepolta sotto i calcinacci crollati la notte precedente dal controsoffitto della sua camera da letto, in un appartamento al civico 31 di via Quarenghi.

L’anziana, nonostante l’accaduto, era sempre rimasta cosciente. I soccorritori l’avevano trovata sul pavimento: forse, quando i detriti del controsoffitto del vecchio palazzo le erano finiti addosso, aveva provato ad alzarsi dal letto ed era finita a terra, senza più riuscire a muoversi. Ma da un primo esame sembrava che le sue condizioni non fossero gravissime, tanto che era stata ricoverata in codice giallo, che sta a indicare lesioni di media gravità.

I soccorsi di lunedì mattina

Era stato il figlio a trovarla, lunedì mattina (7 luglio). Ad avvisarlo una cugina che vive nell’appartamento di fronte e che ogni mattina andava da lei per fare colazione insieme. Lunedì, però, Adriana Magri non aveva risposto né al campanello di casa né al telefono, facendo preoccupare i familiari. Recuperate le chiavi di scorta, il figlio aveva trovato l’anziana madre a terra, sepolta dai calcinacci che le erano caduti addosso. Ma era rimasta cosciente e, liberata e stabilizzata dai soccorritori e dai Vigili del fuoco, era stata trasferita in ospedale a bordo dell’ambulanza.

L’abitazione «non fruibile»

Sempre lunedì 7 luglio, al termine di uno scrupoloso accertamento su tutta l’abitazione della donna, i Vigili del fuoco l’avevano dichiarata interamente «non fruibile», per il rischio che altre parti di controsoffitto potessero cadere, mentre per le indagini del caso erano intervenuti gli agenti della Questura. Adriana Magri lascia il figlio Gianni Tinti con Antonella e i nipoti Andrea ed Eleonora. La data dei funerali giovedì 10 luglio non era ancora stata fissata: la Procura, a seguito del decesso, potrebbe richiedere alcuni ulteriori accertamenti. Nel frattempo la famiglia di Adriana Magri ha voluto ringraziare i medici e gli infermieri del Papa Giovanni, i Vigili del fuoco, i soccorritori e gli agenti intervenuti in via Quarenghi.