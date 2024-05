Bergamo, nuovi seggi per 22mila cittadini: in consegna i tagliandi adesivi

Messi comunali, agenti della Polizia locale, ma anche i City angels sono al lavoro per recapitare per tempo le tessere elettorali e i tagliandi adesivi: la macchina dell’ufficio elettorale di Palazzo Frizzoni ha acceso i motori per garantire il diritto al voto ai 96mila elettori (il dato è in fase di aggiornamento) che il prossimo 8 e 9 giugno sono chiamati alle urne per scegliere sindaco e consiglieri comunali e i membri che li rappresenteranno al Parlamento europeo.

Superlavoro per gli uffici

Oltre 22mila i tagliandi adesivi (da incollare sulla tessera elettorale) già portati o in fase di consegna agli elettori che cambiano seggio in seguito alla maxi operazione di rinnovo delle sedi dei seggi, decisa dall’amministrazione comunale per non intralciare l’attività scolastica, scegliendo altri luoghi, come i Centri per tutte le età (Cte). In consegna ci sono anche 1.029 nuove tessere elettorali ad altrettanti nuovi elettori e 536 tagliandi adesivi anche a chi cambia seggio perché ha cambiato la via di residenza.

«In tutte queste operazioni sono impegnate circa 30 persone – illustra l’assessore ai Servizi demografici e Innovazione Giacomo Angeloni –. Dalle scorse elezioni regionali abbiamo deciso di affidarci al personale comunale e ai volontari per la consegna di tessere e tagliandi, perché conoscono meglio il territorio e arrivano prima all’obiettivo rispetto al servizio postale. Sanno ad esempio se c’è un portierato o banalmente dove sono le cassette della posta. Al momento sono in distribuzione le tessere elettorali dei nuovi residenti e di chi andrà a votare per la prima volta, così come gli adesivi per le persone che hanno cambiato via e quindi cambiano seggio. Ricordo ai cittadini di non apporre l’adesivo sulla tessera se questa è esaurita. Gli uffici sono a disposizione».

Le novità

Il Comune ha provveduto ad inviare una lettera informativa ai 22mila elettori che voteranno in un nuovo seggio. Ecco le novità. Chi votava alla scuola Diaz di via Cadorna (quartiere Santa Lucia) voterà alla Social Domus, sede dei Servizi sociali in piazzetta Marcovigi, mentre gli elettori di Celadina che si recavano alla scuola De Amicis in via delle Tofane voteranno al Centro per tutte le età, il Cte di via Pizzo Tre Signori. Con alcuni cantieri del Pnrr in apertura, alcune scuole non saranno disponibili, ecco allora le modifiche: chi andava a votare alla scuola Ghisleri di via Cappuccini dovrà andare alla succursale del liceo Manzù di via Angelo Mai (dato che non è sede d’esame, può essere utilizzata senza interrompere le attività scolastiche). E ancora, vista l’indisponibilità della scuola Scuri in via Galliari, al quartiere San Paolo, gli elettori andranno a votare alla scuola d’infanzia Coghetti in via Goldoni. Lo scorso marzo inoltre, il Comune ha spedito altre due comunicazioni, in questo caso ai cittadini stranieri comunitari (dei 27 Paesi dell’Unione Europea) residenti a Bergamo che possono votare sia il sindaco e il Consiglio comunale di Bergamo che i candidati italiani alle Europee. «Tecnicamente si chiamano liste aggiunte – spiega l’assessore Angeloni –. Oltre all’invio di due lettere, abbiamo fatto comunicazione sul sito del Comune di Bergamo e abbiamo affisso manifesti, per garantire il diritto di voto. Agli 80 cittadini già inseriti nella lista, se ne aggiungeranno altri 106 che hanno presentato domanda. A loro arriverà la tessera elettorale. I nuovi iscritti alla lista aggiunta per le Europee sono invece stati 25, oltre ai 102 iscritti. Per quanto riguarda gli studenti fuori sede, hanno fatto richiesta in 34 per poter votare alle Europee».

Aperture straordinarie