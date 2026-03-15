Bergamo, oggi le elezioni provinciali. Alle 12 ha votato il 44% degli aventi diritto

Domenica 15 marzo è il giorno delle elezioni provinciali. L’«ora x» è scattata alle 8, alla Cittadella dello Sport, dove 2.928 amministratori dei Comuni bergamaschi sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Provincia. La sfida è tra l’uscente Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviolo, e lo sfidante Gianfranco Gafforelli, al timone di Romano di Lombardia.

Come funziona il voto

Il primo rilevamento dell’affluenza, a mezzogiorno, ha detto che hanno votato complessivamente 1.291 elettori, pari al 44,0 % del totale. Il meccanismo elettorale prevede voti «ponderati» in base alla fascia demografica di appartenenza dei paesi da cui provengono sindaci e consiglieri comunali. È la prima volta, dall’introduzione della legge Delrio, che si vota per il solo presidente e non per il Consiglio.In tutto quindi sono 2.928 amministratori di 240 Comuni bergamaschi (sono esclusi i tre «commissariati»). Ma come funziona? Gli elettori troveranno sulla scheda i nomi dei due candidati: chi ottiene più voti rimarrà in carica per quattro anni, o fino alla fine del proprio incarico da sindaco.