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Cronaca / Bergamo Città Domenica 15 Marzo 2026

Bergamo, oggi le elezioni provinciali. Alle 12 ha votato il 44% degli aventi diritto

AL SEGGIO. Già domenica 15 marzo in serata si dovrebbe conoscere il nome di chi guiderà l’ente di Via Tasso. La sfida tra Pasquale Gandolfi e Gianfranco Gafforelli.

Redazione Web
Redazione Web
Pasquale Gandolfi, a sinistra, e Gianfranco Gafforelli
Pasquale Gandolfi, a sinistra, e Gianfranco Gafforelli
(Foto di Colleoni)

Bergamo

Domenica 15 marzo è il giorno delle elezioni provinciali. L’«ora x» è scattata alle 8, alla Cittadella dello Sport, dove 2.928 amministratori dei Comuni bergamaschi sono chiamati a scegliere il nuovo presidente della Provincia. La sfida è tra l’uscente Pasquale Gandolfi, sindaco di Treviolo, e lo sfidante Gianfranco Gafforelli, al timone di Romano di Lombardia.

Come funziona il voto

Il primo rilevamento dell’affluenza, a mezzogiorno, ha detto che hanno votato complessivamente 1.291 elettori, pari al 44,0 % del totale. Il meccanismo elettorale prevede voti «ponderati» in base alla fascia demografica di appartenenza dei paesi da cui provengono sindaci e consiglieri comunali. È la prima volta, dall’introduzione della legge Delrio, che si vota per il solo presidente e non per il Consiglio.In tutto quindi sono 2.928 amministratori di 240 Comuni bergamaschi (sono esclusi i tre «commissariati»). Ma come funziona? Gli elettori troveranno sulla scheda i nomi dei due candidati: chi ottiene più voti rimarrà in carica per quattro anni, o fino alla fine del proprio incarico da sindaco.

Gandolfi al seggio
Gandolfi al seggio
Gafforelli al seggio
Gafforelli al seggio

In serata lo spoglio

Lo spoglio inizierà subito dopo il termine delle operazioni di voto, e dunque già domenica 15 marzo in serata si dovrebbe conoscere il nome di chi guiderà l’ente di Via Tasso per i prossimi quattro anni (o fino al termine del proprio mandato da sindaco).

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