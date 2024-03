Bergamo, parte il cantiere del Villaggio Di Comunità Sacro Cuore

Il progetto, promosso dal fondo City Regeneration Fund (Re-City) gestito da Redo SGR, punta a riqualificare il complesso immobiliare risalente agli anni ’60 e trasformarlo in un Villaggio di Comunità, attraverso l’insediamento di nuovi servizi, di funzioni ad elevato impatto sociale e il rafforzamento degli enti del terzo settore bergamasco.

Nella giornata di giovedì 28 marzo è stata posata una simbolica “prima pietra”, ovvero è stato dato l’avvio all’inizio del cantiere, alla presenza del sindaco di Bergamo Giorgio Gori e dell’assessora Marcella Messina, Fabio Carlozzo e Paola Dalmonte per Redo SGR, Alberto Fontana per la Fondazione Social Housing, Simonetta Cesa e Alessandro Frigeni per ASST Papa Giovanni XXIII.

Nei giorni scorsi il Comune di Bergamo ha acquisito l’immobile e il parco con deliberazione del Consiglio Comunale. Il cantiere prevede una tabella di marcia scandita da tappe serrate: si parte dagli ambulatori della Casa di comunità, che dovranno essere pronti per settembre 2025; il secondo lotto comprende il polo educativo (entro dicembre 2025) e, infine, entro marzo 2027, sarà consegnato lo spazio socio-culturale.

L’area di 14mila metri quadri diventerà un punto di riferimento per i quartieri a Nord della città, Monterosso, Conca Fiorita, Valtesse, Redona e anche Borgo Santa Caterina. In campo una serie di partner pubblico-privati, con il Comune in testa grazie alla strategia europea «Spazi-are», progetto del Comune di Bergamo che è stato capace di intercettare ben 15milioni di euro di fondi europei gestiti da Regione Lombardia.

Il Comune di Bergamo acquisirà l’immobile da Redo Sgr che, attraverso il fondo «Re-City», per la riqualificazione del comparto ha investito 20milioni di euro. Il Comune - ricorrendo al «contratto di vendita di cosa futura» - a fine lavori acquisterà il nuovo polo scolastico dell’infanzia 0-6 anni (asilo nido e scuola materna), il parco che resterà a disposizione della città, uno spazio polivalente per il quartiere e la Casa della comunità che sarà gestita dall’Asst Papa Giovanni (e per la quale la Regione ha dato un contributo di 1,6 milioni di euro).

Cosa comprende