Cronaca / Bergamo Città
Martedì 11 Novembre 2025

Bergamo, ponte di via San Bernardino: dal 12 novembre aperto un passaggio pedonale

LA NOVITÀ. Sarà attivo quando le condizioni del cantiere permetteranno l’attraversamento in sicurezza. Modifiche alla viabilità in via dei Caniana.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Il ponte di via San Bernardino
Il ponte di via San Bernardino
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Novità dal cantiere del ponte ferroviario di via San Bernardino a Bergamo. Da mercoledì 12 novembre sarà aperto un passaggio pedonale protetto sotto il ponte, quando le condizioni del cantiere permetteranno l’attraversamento in sicurezza.

Un collegamento pedonale realizzato in modo protetto, utilizzando - durante questa fase dei lavori - il fornice ovest, ricordando che il passaggio sarà temporaneamente chiuso quando i lavori in corso renderanno il transito pedonale non sicuro.

Modifiche in via dei Caniana

Sono previste anche nuove modifiche alla viabilità in via dei Caniana, in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario. Da lunedì 17 novembre e fino a maggio 2026 verrà chiusa una delle due carreggiate, garantendo comunque il doppio senso di marcia nell’altra che resterà attiva in modo alternato a seconda delle fasi del cantiere.

Vengono poi attivati i seguenti provvedimenti, dal 17 novembre al 31 gennaio 2026:
- Restringimento della carreggiata a vista con deviazione dei flussi veicolari sulla semicarreggiata non interessata dai lavori stradali garantendo una corsia per ogni senso di marcia.
- Istituzione del limite massimo di velocità di 30 Km/h.
- Deviazione dei pedoni sul marciapiede opposto a quello interessato dai lavori.

Nel tratto di via dei Caniana tra il civico 4 e largo Tironi:
- Divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli.

In via dei Caniana, lato civici dispari:
- Divieto di sosta permanente con rimozione forzata solo negli stalli rientranti nell’area di cantiere.

«Saranno inoltre previste - spiega il Comune - solo in orario notturno e per alcuni giorni, chiusure totali della strada per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni più complesse di demolizione e smontaggio dell’attuale ponte, nonché per il montaggio del nuovo impalcato. Le date precise di queste chiusure sono in fase di definizione».

Bergamo
Economia, affari e finanza
Trasporti
Politica
Enti locali
comune