Bergamo, ponte di via San Bernardino: dal 12 novembre aperto un passaggio pedonale

Novità dal cantiere del ponte ferroviario di via San Bernardino a Bergamo. Da mercoledì 12 novembre sarà aperto un passaggio pedonale protetto sotto il ponte, quando le condizioni del cantiere permetteranno l’attraversamento in sicurezza.

Un collegamento pedonale realizzato in modo protetto, utilizzando - durante questa fase dei lavori - il fornice ovest, ricordando che il passaggio sarà temporaneamente chiuso quando i lavori in corso renderanno il transito pedonale non sicuro.

Modifiche in via dei Caniana

Sono previste anche nuove modifiche alla viabilità in via dei Caniana, in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario. Da lunedì 17 novembre e fino a maggio 2026 verrà chiusa una delle due carreggiate, garantendo comunque il doppio senso di marcia nell’altra che resterà attiva in modo alternato a seconda delle fasi del cantiere.

Nel tratto di via dei Caniana tra il civico 4 e largo Tironi: - Divieto di sosta permanente con rimozione forzata per tutte le categorie dei veicoli.

«Saranno inoltre previste - spiega il Comune - solo in orario notturno e per alcuni giorni, chiusure totali della strada per consentire lo svolgimento in sicurezza delle operazioni più complesse di demolizione e smontaggio dell’attuale ponte, nonché per il montaggio del nuovo impalcato. Le date precise di queste chiusure sono in fase di definizione».