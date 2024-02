Bergamo-Ponte: presi d’assalto i bus sostitutivi, traffico intenso sulla Briantea - Foto e video

Stop ai treni nel tratto Bergamo - Ponte San Pietro: prende il via ufficialmente oggi il cantiere per il raddoppio ferroviario. La mattinata di lunedì 5 febbraio è dunque il banco di prova per l’articolate rete dei servizi sostitutivi messa in campo da Trenord per contenere i disagi dei pendolari. Con i nostri inviati seguiamo gli effetti sia sui pendolari sia sulla circolazione stradale.

Due sostanzialmente le linee ferroviarie interessate dal cantiere: la Bergamo-Milano Porta Garibaldi via Carnate (e ritorno) e la Bergamo - Lecco (e ritorno). I pendolari dunque più colpiti dai disagi provengono dai comuni bergamaschi di Ponte San Pietro/Terno d’Isola e Calusco (fermate sulla prima linea) e Ambivere/Mapello/Pontida e Cisano (sulla seconda linea). Per questi pendolari, negli orari di punta, Trenord ha messo a disposizione due tipologie di servizio: un servizio bus sostitutivo da Ponte a Bergamo (e ritorno) per chi prende il treno dalle stazioni minori fino a Ponte e poi usa il bus; e dei bus sostitutivi punto a punto ovvero direttamente dalle stazioni dei vari comuni lungo le linee e diretti a Bergamo.

Stop alla linea Bergamo - Ponte: bus pieni e Briantea in tilt

Sono stati proprio questi ultimi i più gettonati nella mattinata di lunedì 5 febbraio: tantissimi studenti e lavoratori hanno scelto i bus da Calusco, Pontida, Ambivere, Mapello e diretti a Bergamo. Meno invece hanno optato per il tandem treno-bus. Imponente lo sforzo di uomini e mezzi messo a disposizione da Trenord per dare indicazioni e gestire l’eventuale sovraffollamento nella fascia oraria dalle 6 alle 8.

La Briantea invece è andata in affanno: molti più veicoli del solito lungo la direttiva stradale con conseguente traffico in tilt e bus bloccati che hanno accumulato ritardi.

Bergamo - Milano Porta Garibaldi: pochi passeggeri sui bus

Partiamo da chi deve raggiungere Milano partendo da Bergamo e che prima utilizzava la linea via Carnate: a disposizione nella prima mattina di lunedì due bus, uno alle 6.26 e uno alle 6.49. A bordo una decina di persone: sono per lo più pendolari che non hanno l’auto e che quindi stanno facendo delle prove con il bus sostitutivo per raggiungere Ponte San Pietro da Bergamo e poi proseguire in treno per Milano.

Il bus Bergamo-Ponte per cambio verso Milano Porta Garibaldi

Il bus è arrivato alle 7.15 a Ponte per la coincidenza con il treno delle 7.30. Pochi passeggeri a bordo del treno, in molti evidentemente hanno optato, almeno in questi primi giorni di cantiere, per l’auto o per altre tratte. Alcuni studenti raccontano di essersi fatti portare fino a Ponte San Pietro in auto per poi proseguire in treno per Milano Porta Garibaldi. Il treno ha accumulato un ritardo di una ventina di minuti a causa di un guasto che ha avuto ripercussioni su tutta la direttrice. (Alessio Malvone).

Alla stazione di Ponte: molto personale di ausilio

Vediamo invece cosa succede in prima mattinata alla stazione di Ponte San Pietro: i treni arrivano alla stazione al centro del nuovo cantiere piuttosto scarichi di persone, per non dire quasi deserti. I pendolari si dirigono direttamente ai bus sostituivi grazie anche al supporto di una presenza massiccia di personale Trenord che gestisce le partenze dei bus sostitutivi (cinque) in base alle necessità. Pare che in molti abbiano optato per i bus sostitutivi punto a punto da Calusco/Terno d’Isola/Ponte e da Ambivere/Mapello/Cisano/Pontida. Altri invece hanno scelto l’auto: il traffico sulla Briantea infatti è in aumento (Davide Amato).

Stop ai treni da Ponte San Pietro: bus sostitutivi pieni e Briantea in tilt - Le foto Colleoni

Bus da Ambivere-Mapello vs Bergamo

Ecco infatti che la nuova corsa su gomma che da Ambivere-Mapello termina a Bergamo risulta affollata di buon mattino. Alle 6.40 in punto dalla fermata provvisoria di Ambivere, all’incrocio tra via Colombo e via Buonarroti, sono partiti i primi due pullman con un’ottantina di persone tra studenti e lavoratori. Nonostante la speranza di una soluzione di trasporto temporanea, il clima alla fermata rifletteva un’atmosfera di incertezza. Molta diffidenza tra gli utenti, forse a causa delle incognite legate a questa nuova modalità di spostamento.

La situazione sui bus ad Ambivere e Mapello

«Troppo presto, con il treno si partiva più tardi. Arriveremo a Bergamo 45 minuti prima delle lezioni»: sono questi i commenti di alcuni studenti tra una chiacchiera e l’altra. Una corsa diretta, senza alcuna fermata intermedia che, secondo gli orari prestabiliti è arrivata al Capolinea anche in anticipo di una decina di minuti. Nessun problema per la portata dei due bus sostitutivi che, almeno il primo giorno, sembrano contenere tutte le persone senza alcun sovraffollamento (Melissa Braka).

Il traffico sulla Briantea

Bus da Calusco pieni e bloccati sulla Briantea

Affollati anche i bus punto a punto da Calusco e Terno d’Isola in mattinata, prima scelta per moltissimi studenti. Alcuni hanno deciso di prendere il treno da Calusco a Ponte e utilizzare poi gli autobus sostitutivi da lì per Bergamo.

Traffico sulla Briantea: il video

Traffico intenso sulla Briantea poi quest’oggi: i bus accumulano così inevitabilmente ritardi (Claudia Esposito).

La protesta a Curno: raddoppio sì ma non così

Un centinaio di persone hanno protestato tra le 7.30 e le 8 sulla Briantea, in zona Crocette a Curno, con un sit in pacifico promosso dal Comune di Curno contro il raddoppio ferroviario tra Bergamo e Ponte. Munito di striscioni, cartelloni e fischietti, senza creare disagi al traffico i sindaci di Curno, Andrea Saccogna, e Mozzo, Paolo Pelliccioli, hanno protestato insieme ai componenti del comitato «Raddoppio sì ma non così». (Luca Bonzanni)

Stop ai treni Bergamo - Ponte: bus e traffico in stazione Bedolis

Stazione di Bergamo: caos in via Bonomelli