Bergamo, il problema dei maranza in centro: «Presto le pattuglie appiedate»

«È così tutti i giorni, anche se siamo in pieno centro. Ma la cosa più sconfortante è che se li prendono, il giorno dopo sono di nuovo qui». Antonia, titolare del negozio di abbigliamento «And Camicie» in Porta Nuova, è stanca dei continui problemi creati dai «maranza» che venerdì hanno aggredito due studenti di 16 e 17 anni di Calcinate, minacciati mentre stavano pranzando al «Kfc» e poi strattonati per avere soldi e cellulari. Il padre del 17enne, colpito con un pugno alla schiena, ha presentato denuncia ai carabinieri di via delle Valli. «Anche a me hanno rubato il telefono poco tempo fa – prosegue la negoziante – sono uscita e ho lanciato l’allarme, l’edicolante ha inseguito il ladro e lui gli ha lanciato contro il cellulare, poi è scappato. Un ragazzino che lavorava in gelateria lo ha visto e lo ha seguito sul pullman, chiamando il 112. Il ladro si è cambiato la maglia ed è sceso in stazione. La Polizia lo ha preso e nello zaino aveva 7 cellulari rubati quella stessa mattina ad altrettanti commercianti del centro. Siamo andati tutti a far denuncia, ho dovuto tener chiuso il negozio un’ora e mezza e mentre noi eravamo in questura, lui era già uscito. Il ragazzino che lo aveva inseguito era deluso e amareggiato, gli abbiamo dato la mancia per ringraziarlo».

«Quello che ha rubato i cellulari non era di sicuro minorenne – aggiunge l’edicolante – ma in Porta Nuova assistiamo tutti i giorni a episodi del genere che hanno per protagonisti giovanissimi: risse, liti, furti, aggressioni. Le facce sono sempre le stesse, 15-20, si conoscono tutti. Come ho detto alla sindaca avremmo bisogno di vedere più forze dell’ordine in borghese. Stamattina c’erano due agenti che parlavano con le ragazze del Kfc, ma è una cosa sporadica».

Il malcontento dei commercianti storici della zona: «A causa di questi episodi i clienti scappano e vanno nei centri commerciali. Tutto il centro ci sta rimettendo, così si perde attrattività» Al «Kfc», come al supermercato «Pam» dove i ragazzini facevano furti a raffica, da tempo ci sono le guardie. Ma possono fare ben poco per tenerli a bada: «Io cerco di parlargli con calma, perché arrabbiarsi non serve» spiega il vigilante della paninoteca. I ragazzi dietro il bancone confermano la situazione difficile: «È così da sempre, noi li buttiamo fuori ma più di tanto non possiamo fare». «Pago l’affitto di un negozio in centro – sottolinea Antonia della camiceria — ma a causa di questa situazione i clienti scappano e vanno nei centri commerciali. Tutto il centro ci sta rimettendo, si perde attrattività. Sono qui da 24 anni e non mi voglio arrendere, non voglio vendere o trasferirmi altrove. Chiamo sempre il 112 quando assisto a risse e aggressioni, che avvengono peraltro per motivi assurdi, ma quando arrivano le forze dell’ordine sono già scappati tutti».

Un controllore: «Anche noi minacciati»

«Anche noi siamo stati minacciati più volte da queste bande di ragazzini – spiega un controllore Atb – devi stare attento a quello che dici perché basta poco per scatenare la lite». Molti dei «maranza» che stazionano in Porta Nuova sabato e domenica pomeriggio prendono il bus (la maggior parte delle volte senza pagare il biglietto) per l’Oriocenter, lasciando spesso a piedi i turisti che anche ieri si sono lamentati perché non sono riusciti per ben tre volte a salire sul pullman per l’aeroporto, stracolmo di ragazzi. Verso le 17 nel sottopasso che porta al centro commerciale una dozzina di ragazzini tra i 15 e i 17 anni ha aggredito un gruppetto di ragazzi tra i 13 e i 14, strattonandoli per motivi non chiariti. Uno è caduto di schiena, in loro soccorso è intervenuto un uomo che ha cercato di bloccare un aggressore e alcune passanti che hanno chiamato il 112. Il gruppetto di «maranza» è scappato verso l’Oriocenter. Nel sottopasso ci sono le telecamere e i carabinieri cercheranno di identificare gli aggressori attraverso i filmati. Il ragazzino caduto ha rifiutato le cure mediche.