Bergamo, riapre la piscina del Seminario: nuova vasca e tariffe agevolate

Un intervento da mezzo milione di euro

Il progetto ha avuto un valore complessivo di 500mila euro . Di questi, 250mila euro sono stati messi a disposizione dal Comune di Bergamo nell’ambito dell’accordo quadro sottoscritto con la Diocesi nel dicembre 2024, mentre altri 250mila euro provengono da un mutuo decennale a tasso zero concesso dall’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale al Seminario .

I lavori effettuati sulla piscina

Tariffe agevolate e accesso gratuito per i più fragili

Il nuovo impianto sportivo si distingue per l’attenzione all’inclusione e alla sostenibilità sociale. Saranno attivate tariffe agevolate per residenti, studenti, over 65, scuole e associazioni sportive, mentre l’ingresso sarà gratuito per le persone con disabilità e i loro accompagnatori. Si tratta di una scelta voluta per ampliare il più possibile l’accesso alla pratica sportiva, valorizzando lo sport come leva di benessere, educazione e integrazione.