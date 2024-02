Bergamo, rissa a bastonate in mezzo al traffico del centro: un ferito - Video

Per soccorrerlo è intervenuto il 118 con una ambulanza. Nel frattempo gli altri litiganti si sono di nuovo affrontati in piazzale Alpini e davanti alla stazione e poi si sono dispersi. I carabinieri hanno ricostruito i fatti grazie anche ad alcuni video di testimoni e avviato le indagini per risalire ai protagonisti della violenta rissa .

«Per le recinzioni delle aiuole provvederemo con una soluzione alternativa e già domani effettuerò un sopralluogo per capire come intervenire - commenta l’assessore alla Sicurezza Sergio Gandi -. L’episodio dimostra che è indispensabile, a nostro avviso, perimetrare piazzale Alpini e darlo in gestione per gli eventi, perché è un modo anche per tenere lontane situazioni come questa. Ora siamo in un momento di transizione e in attesa di siglare l’appalto. Auspichiamo si arrivi prima possibile a un accordo».