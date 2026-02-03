Bergamo, sabato 7 febbraio tornano le visite guidate a Palazzo Frizzoni

Studenti protagonisti

L’iniziativa, voluta dalla presidente del Consiglio comunale Romina Russo, è realizzata in collaborazione con il liceo linguistico «Giovanni Falcone»: saranno gli studenti a fare da guida, anche in inglese, francese e spagnolo. All’esterno, quindi il cortile e il parco, e all’interno, tra sale, uffici e l’aula consiliare.