Cronaca / Bergamo Città
Martedì 03 Febbraio 2026

Bergamo, sabato 7 febbraio tornano le visite guidate a Palazzo Frizzoni

L’INIZIATIVA. In collaborazione con il liceo linguistico «Giovanni Falcone», dalle 14,30 alle 17,30. Accesso libero e gratuito.

Redazione Web
Redazione Web

Bergamo

«Porte aperte a Palazzo», il progetto di visite guidate gratuite di Palazzo Frizzoni torna sabato 7 febbraio. Un’occasione per scoprire le sale più celebri e gli angoli più nascosti dell’edificio sede del Comune di Bergamo.

Studenti protagonisti

L’iniziativa, voluta dalla presidente del Consiglio comunale Romina Russo, è realizzata in collaborazione con il liceo linguistico «Giovanni Falcone»: saranno gli studenti a fare da guida, anche in inglese, francese e spagnolo. All’esterno, quindi il cortile e il parco, e all’interno, tra sale, uffici e l’aula consiliare.

Orari e prossimi appuntamenti

Le visite si svolgeranno, con accesso libero e gratuito, dalle 14,30 alle 17,30. I prossimi appuntamenti sono in programma sabato 21 marzo, sabato 25 aprile per la festa della Liberazione e martedì 2 giugno per la festa della Repubblica.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

