Cronaca / Bergamo Città
Domenica 07 Settembre 2025

Bergamo, lo Sbarazzo fa il pienone: tre giorni di offerte e successo per i gazebo in centro - Foto

L’EVENTO. Grande successo per l’ormai tradizionale iniziativa di fine estate: caccia allo sconto per cittadini e visitatori. Migliaia di persone, complice anche il bel tempo: da venerdì sconti e promozioni con il gran finale in piazza Matteotti.

Giorgio Lazzari
Giorgio Lazzari
Collaboratore
Bergamaschi e turisti allo Sbarazzo
Bergamaschi e turisti allo Sbarazzo
(Foto di Bedolis)

Bergamo

Lo Sbarazzo è protagonista nel centro di Bergamo nella giornata di domenica 7 settembre, con saldi e tante occasioni di fine stagione: la caccia allo sconto sta attirando centinaia di bergamaschi provenienti da tutta la provincia.

Lo Sbarazzo sul Sentierone

A passeggio tra le vie del centro ci sono anche tanti visitatori e turisti, curiosi per l’evento promosso dal Duc insieme all’associazione dei commercianti BergamoInCentro. Agli sconti praticati nei singoli negozi dal 5 al 7 settembre, si è aggiunto il grande evento sul Sentierone domenica con decine di attività che hanno esposto la merce a prezzi scontati.

Sbarazzo a Bergamo
Sbarazzo a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Sbarazzo a Bergamo
Sbarazzo a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Sbarazzo a Bergamo
Sbarazzo a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Sbarazzo a Bergamo
Sbarazzo a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Sbarazzo a Bergamo
Sbarazzo a Bergamo
(Foto di Bedolis)
Sbarazzo a Bergamo
Sbarazzo a Bergamo
(Foto di Bedolis)

Il centro si è riempito fin dalla mattinata, tantissimi i visitatori complice anche il bel tempo. Soddisfatti i commercianti, bene per i clienti a caccia di offerte. «Una boccata di ossigeno per il commercio cittadino - ha detto l’assessore Sergio Gandi -. Un’ottima occasione per la città».

Bergamo
Economia, affari e finanza
Beni Consumo
Commercio elettronico
Sergio Gandi
Giorgio Lazzari
Associazione BergamoInCentro
Duc Distretto del Commercio