Bergamo, lo Sbarazzo fa il pienone: tre giorni di offerte e successo per i gazebo in centro - Foto

Lo Sbarazzo è protagonista nel centro di Bergamo nella giornata di domenica 7 settembre, con saldi e tante occasioni di fine stagione: la caccia allo sconto sta attirando centinaia di bergamaschi provenienti da tutta la provincia.

Lo Sbarazzo sul Sentierone

A passeggio tra le vie del centro ci sono anche tanti visitatori e turisti, curiosi per l’evento promosso dal Duc insieme all’associazione dei commercianti BergamoInCentro. Agli sconti praticati nei singoli negozi dal 5 al 7 settembre, si è aggiunto il grande evento sul Sentierone domenica con decine di attività che hanno esposto la merce a prezzi scontati.