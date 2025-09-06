Cronaca / Bergamo Città
Sabato 06 Settembre 2025
Sole e tempo libero, in centro decolla lo Sbarazzo: shopping e offerte di fine stagione - Video
L’INIZIATIVA. Una novantina di negozi hanno aderito allo «Sbarazzo» con sconti imperdibili su abbigliamento e casalinghi. Domenica 7 settembre stand in piazza Matteotti.
Torna lo «Sbarazzo» in città ed è subito un successo: fino a domenica 7 settembre protagoniste le super offerte di una novantina di negozi del centro città. Il Distretto urbano del commercio (Duc) di Bergamo aveva promesso un’edizione «spaziale con offerte stellari», con tanto di cartonato a forma di razzo dove potersi fare una fotografia, davanti al negozio del cuore, e così è stato fin dalle prime battute di ieri e di oggi, sabato 6 settembre.
Il clou della tre giorni di shopping sarà però domenica, dalle 9 alle 19.30 circa (gli orari sono a discrezione dei commercianti), con i gazebo allestiti in piazza Matteotti, davanti al palazzo comunale, una sorta di grande «mercato» a cui parteciperanno anche negozi dei borghi storici, soprattutto abbigliamento, ma anche cartoleria, qualche “boutique” alimentare, insegne di ottica. Sempre domenica, in piazza, un angolo con laboratori artistici per i più piccoli curato da «I Maestri del paesaggio» (che venerdì hanno inaugurato la piazza Verde in Città Alta) con Accademia Carrara.
Tra venerdì e sabato i negozi aderenti hanno proposto sconti speciali, allestendo anche fuori dal locale piccoli angoli con merce rimasta invenduta dai saldi di stagione o delle passate collezioni. L’evento, ideato dal Duc, è alla sua dodicesima edizione: «Per tre giorni i negozi aderenti accoglieranno il pubblico con sconti eccezionali e offerte imperdibili, trasformando le vie dello shopping in un palcoscenico vivace e ricco di occasioni – illustra Nicola Viscardi, manager del Duc -. Sarà un momento speciale, per rafforzare il commercio di vicinato e il legame con la comunità. Questo è lo spirito che ci motiva e la speranza è che, insieme al Comune, si possano creare altri eventi stagionali di questo tipo».
