Sole e tempo libero, in centro decolla lo Sbarazzo: shopping e offerte di fine stagione - Video

Torna lo «Sbarazzo» in città ed è subito un successo: fino a domenica 7 settembre protagoniste le super offerte di una novantina di negozi del ce ntro città . Il Distretto urbano del commercio (Duc) di Bergamo aveva promesso un’edizione «spaziale con offerte stellari», con tanto di cartonato a forma di razzo dove potersi fare una fotografia, davanti al negozio del cuore, e così è stato fin dalle prime battute di ieri e di oggi, sabato 6 settembre.

Tra venerdì e sabato i negozi aderenti hanno proposto sconti speciali, allestendo anche fuori dal locale piccoli angoli con merce rimasta invenduta dai saldi di stagione o delle passate collezioni. L’evento, ideato dal Duc, è alla sua dodicesima edizione: «Per tre giorni i negozi aderenti accoglieranno il pubblico con sconti eccezionali e offerte imperdibili, trasformando le vie dello shopping in un palcoscenico vivace e ricco di occasioni – illustra Nicola Viscardi, manager del Duc -. Sarà un momento speciale, per rafforzare il commercio di vicinato e il legame con la comunità. Questo è lo spirito che ci motiva e la speranza è che, insieme al Comune, si possano creare altri eventi stagionali di questo tipo».