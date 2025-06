Bergamo, scatta l’allerta caldo: i consigli da seguire

Il Ministero della Salute ha emesso il bollino rosso per Bergamo e altre città lombarde. Attivo il piano di emergenza comunale con servizi di assistenza per anziani e fragili.

Temperature estreme e rischio salute: massima allerta

La situazione è monitorata costantemente anche da Arpa Lombardia, che conferma condizioni meteorologiche stabili, cielo sereno e ventilazione debole, tutti elementi che contribuiscono all’intensificarsi del disagio fisico, in particolare per anziani, bambini, persone fragili e cronici.

Il Comune attiva il piano caldo: attenzione alle fasce fragili

Il Comune di Bergamo, in collaborazione con Ats Bergamo e Protezione Civile, ha attivato il « Piano caldo 2025 », con misure di assistenza e prevenzione per tutelare le fasce più vulnerabili. Tra le azioni previste:

- Contatti telefonici regolari con gli anziani soli e le persone seguite dai servizi sociali - Possibilità di interventi a domicilio in caso di emergenza - Distribuzione di materiale informativo con consigli utili per affrontare il caldo - Sorveglianza attiva da parte di operatori e volontari sul territorio

I consigli: idratazione, riposo e ambienti freschi

* Bere molta acqua, anche se non si ha sete

* Evitare l’esposizione al sole tra le 11 e le 17

* Indossare abiti leggeri e chiari

* Soggiornare in ambienti freschi e arieggiati

* Limitare l’attività fisica nelle ore calde

* Usare tende o persiane per ridurre l’irraggiamento solare in casa