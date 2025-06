Bergamo strategica nel traffico di droga tra Sardegna e Lombardia, due arresti

Alle prime luci dell’alba di martedì 10 giugno i militari del Nucleo Investigativo hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare in carcere emesse dal gip di Cagliari. In manette sono finiti un 23enne, residente nella Bergamasca ma di fatto domiciliato a Porto Cervo , e un 40enne di Illorai. Entrambi sono personaggi già noti alle forze dell’ordine.

Bergamo base della droga

«I due soggetti - spiegano dall’Arma - avrebbero avuto un ruolo attivo nel gruppo che si occupava dalla coltivazione alla prima lavorazione, fino alla logistica necessaria per spedire i carichi sulla penisola, in particolare in provincia di Bergamo quale terminale privilegiato, contribuendo alla creazione di coltivazioni decentrate e facilmente riconfigurabili nell’entroterra sardo».