Bergamo, sulla Circonvallazione chiusa la bretella di via Grumellina

Con l’avvio dei lavori per la realizzazione del e-Brt, il bus elettrico a corsia preferenziale che collegherà Bergamo a Dalmine e Verdellino, è stata chiusa dell’uscita dalla Circonvallazione Pompiniano per via della Grumellina.

L’ordinanza è stata emessa, a seguito dell’avvio del cantiere, per ridurre l’impatto viabilistico sul tratto interessato dall’intubamento della Roggia Colleonesca.

La viabilità alternativa

In alternativa alla tratta di via Moroni, gli automobilisti possono percorrere per raggiungere la direzione Bergamo via Martin Luther King, via S.Bernardino o, raggiunto dalla Circonvallazione il rondò dell’Autostrada, la via Autostrada.

Il crono programma dei lavori della e-Brt

Il programma dei lavori proseguirà nei prossimi giorni con la cantierizzazione del tratto di via Moroni, compreso dall’intersezione con via S.Ambrogio ed il civico 372, all’altezza dei vivai Nava, il più densamente urbanizzato dell’intera tratta, che prevede l’intubamento della Roggia Colleonesca attraverso manufatti scatolari in cemento armato di notevoli dimensioni e peso (oltre 7000 kg al pezzo) in grado di garantire il passaggio fino a 7.000 litri di acqua al secondo, incrementandone la portata idraulica.

L’intubamento della roggia Colleonesca

L’attività dei prossimi mesi, da dicembre 2024 a marzo 2025 vedrà sull’intero tratto la realizzazione di scavi e la risoluzione di interferenze date dalla presenza di sottoservizi di varia natura, comprese linee di telecomunicazione che corrono parallelamente alla Roggia e che devono essere preservate. Successivamente si passerà al posizionamento dei manufatti, paragonabili a quelli di ponti stradali di prima categoria, collocati all’interno dell’area di cantiere compresa tra edifici e manufatti esistenti e la viabilità della provinciale 52 attraverso l’utilizzo di autogru per poter realizzare l’intubamento.