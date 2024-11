Cantiere e-Brt, traffico nel caos a Grumello del Piano - Foto e video

I disagi sono iniziati intorno alle 7:30 del 21 novembre, quando l’accesso dalla statale 671 in via della Grumellina è stato bloccato con obbligo di procedere fino all’uscita successiva per prendere via per Grumello. È a quel punto, all’incrocio con via della Grumellina, che compare il segnale di deviazione: per procedere lungo via Moroni è necessario svoltare a destra e seguire via Tiepolo. Ma i disagi si sono verificati anche più avanti, all’angolo tra via Moroni e via Guarazzi, dove gli operai dell’impresa Vitali erano al lavoro per delimitare l’area di cantiere con gli appositi jersey. L’istituzione del senso unico alternato con segnali luminosi tra via Moroni e via Calvetti ha rallentato il traffico.