Bergamo supera Trento: è la città più «sportiva» d’Italia

La provincia di Bergamo, grazie ai successi dell’Atalanta e alle eccellenze locali, raggiunge per la prima volta la vetta dell’Indice di sportività della classifica stilata dal Il Sole 24 Ore e pubblicata lunedì 30 settembre sul quotidiano finanziario, scalzando Trento, che deteneva il primato. I nerazzurri hanno contribuito in modo determinante con le prestazioni in Europa League, il quarto posto in campionato e la finale di Coppa Italia, dominando nel calcio professionistico e negli sport di squadra.