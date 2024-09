Mattarella riceve gli azzurri olimpici e paralimpici: «L’emozione di Bergamo»-Foto/Video

Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nella mattinata di lunedì 23 settembre ha incontrato al Quirinale la squadra italiana di ritorno dai Giochi olimpici e paralimpici di Parigi 2024.

Nel Salone dei Corazzieri le atlete e gli atleti azzurri vincitori di medaglia, oltre a tecnici e dirigenti, guidati dal presidente del Coni, Giovanni Malagò, e dal presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli. Per la prima volta, inoltre, su invito del presidente Mattarella, hanno partecipato anche le atlete e gli atleti che si sono classificati al quarto posto.

Nel corso della cerimonia, alla quale ha partecipato anche una delegazione di atlete e atleti bergamaschi, è stata riconsegnata al Capo dello Stato la bandiera italiana da parte degli alfieri azzurri, Arianna Errigo e Gianmarco Tamberi, per le Olimpiadi di Parigi 2024, e di Ambra Sabatini per le Paralimpiadi.

Mattarella: «Ancora meglio di Tokyo»

«Risalta l’eccellente stato di salute dello sport italiano, chiara dimostrazione della qualità delle nostre squadre», ha detto il presidente della Repubblica. Mattarella ha parlato di un «evento sportivo in buona salute e in crescita costante, da sostenere in ogni modo». L’Italia ha «fatto ancor meglio di Tokyo» ed «era difficile», ha aggiunto.

Questo incontro al Quirinale «desidera prolungare la festa dello sport che è iniziata con la consegna delle bandiere e si è sviluppata nei giochi» di Parigi, «ne vorrebbe riprendere lo spirito, quello spirito coinvolgente e emozionante che avete tutte e tutti così bene interpretato e fatto vivere», ha premesso Mattarella. «Colpisce che l’Italia abbia raccolto ogni giorno medaglie, cosa inimmaginabile» per le «esperienze» passate. «E il fatto di essere l’unico Paese ad avere questa caratteristica - ha aggiunto Mattarella rivolto al presidente del Coni Giovanni Malagò - è davvero motivo di soddisfazione». Le «conferme» della buona salute dello sport italiano «continuano, come quella fornita ieri da Filippo Ganna e Edoardo Affini nei mondiali di ciclismo», ha detto ancora Mattarella.

Claudia Cretti, quarta nell’inseguimento

(Foto di Quirinale) Giorgia Villa, argento con la squadra di artistica

(Foto di Quirinale) Matteo Bonacina, 4° nella prova a squadre di arco

Mattarella ha sottolineato «la presenza, accanto a chi ha raggiunto l’emozione di una medaglia, di coloro che hanno conquistato il quarto posto. Non solo perché rappresentano tutte le atlete e gli atleti che, pur senza salir sul podio, hanno partecipato. Questo è lo spirito olimpico». Ma «anche raffigurare la grande solidità con cui il nostro movimento sportivo si è presentato a Parigi. Le medaglie non sono dovute a singoli campioni isolati», ha detto.

Martina Caironi, oro nei 100 e argento nel lungo

(Foto di Quirinale) Oney Tapia, oro nel lancio del disco

(Foto di Quirinale) Chiara Consonni, oro nella madison

«Molti detti nel nostro paese dicono che la pioggia porti fortuna, e ne abbiamo presa quel 26 di luglio», ha ricordato Mattarella. Circostanza, ha aggiunto, che «non vale per le paralimpiadi benedette da un sole splendente».

Giulia Terzi con Pancalli, Mattarella e Malagò Errigo e Tamberi riconsegnano il Tricolore

«Vorrei dire a Gianmarco Tamberi e a Ambra Sabatini che loro le medaglie le hanno conquistate con la loro generosa partecipazione e l’affetto di tutti», ha detto il presidente della Repubblica. Tamberi ha gareggiato nell’alto nonostante un forte attacco di coliche renali, chiudendo lontano dal podio, mentre Sabatini, campionessa paralimpica dei 100 metri categoria T63 a Tokyo, è caduta nella sua finale olimpica di Parigi mancando così l’occasione di risalire sul podio. «Complimenti sinceri, a tutte e a tutti. E adesso, Milano-Cortina!», ha concluso Mattarella.

Mattarella con Ambra Sabatini durante la cerimonia di restituzione della bandiera

(Foto di Ansa) Mattarella con Ambra Sabatini e Gianmarco Tamberi

(Foto di Ansa) Mattarella riceve un pallone in regalo dal capitano della nazionale di volley femminile Anna Danesi

Il presidente della Repubblica ha donato una medaglia agli azzurri e alle azzurre andati sul podio, e che hanno ottenuto il quarto posto nelle rispettive prove, alle olimpiadi e paralimpiadi di Parigi. Il Capo dello stato ha stretto la mano e si è complimentato con tutti gli azzurri applaudendoli uno per uno e ha scambiato qualche parola in più con alcuni di loro, come Assunta Legnante, Rigivan Ganeshamoorthya e Gregorio Paltrinieri.

