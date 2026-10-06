Bergamo, tenta di uccidere il padre durante una lite: arrestato

Secondo la ricostruzione della polizia, il padre del giovane era intervenuto per difenderla. Il figlio avrebbe quindi aggredito il genitore e impugnato un coltello, tentando di colpirlo

Le urla e l’intervento in via Sant’Alessandro

Gli agenti delle Volanti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno sentito alcune urla provenire dall’abitazione e hanno immediatamente raggiunto lo stabile. Qui hanno trovato una giovane donna che ha chiesto aiuto, raccontando di aver appena avuto una violenta discussione con il fidanzato. Secondo la ricostruzione della polizia, il padre del giovane era intervenuto per difenderla. Il figlio avrebbe quindi aggredito il genitore e impugnato un coltello, tentando di colpirlo.