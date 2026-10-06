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Cronaca / Bergamo Città Martedì 06 Ottobre 2026

Bergamo, tenta di uccidere il padre durante una lite: arrestato

IL CASO. L’intervento delle Volanti in via Sant’Alessandro sabato 3 ottobre. Il padre era intervenuto per difendere la fidanzata del figlio. Convalidato l’arresto.

Lettura 1 min.
Redazione Web
Redazione Web
Bergamo, tenta di uccidere il padre durante una lite: arrestato
Agenti della polizia a Bergamo. L’intervento della Volante in via Sant’Alessandro, in pieno centro

Bergamo

La Polizia di Stato di Bergamo ha arrestato, nella mattinata di sabato 3 ottobre, un giovane cittadino boliviano, nato nel 2002, accusato del tentato omicidio del padre. L’aggressione sarebbe avvenuta in un’abitazione di via Sant’Alessandro, al termine di una lite con la fidanzata.

Secondo la ricostruzione della polizia, il padre del giovane era intervenuto per difenderla. Il figlio avrebbe quindi aggredito il genitore e impugnato un coltello, tentando di colpirlo

Le urla e l’intervento in via Sant’Alessandro

Gli agenti delle Volanti, impegnati nel servizio di controllo del territorio, hanno sentito alcune urla provenire dall’abitazione e hanno immediatamente raggiunto lo stabile. Qui hanno trovato una giovane donna che ha chiesto aiuto, raccontando di aver appena avuto una violenta discussione con il fidanzato. Secondo la ricostruzione della polizia, il padre del giovane era intervenuto per difenderla. Il figlio avrebbe quindi aggredito il genitore e impugnato un coltello, tentando di colpirlo.

Padre e figlio trovati a terra, sequestrato il coltello

Entrati nell’abitazione, i poliziotti hanno trovato i due uomini a terra. Il padre, ancora in stato confusionale, ha ricevuto le prime cure. Nelle immediate vicinanze gli agenti hanno rinvenuto il coltello, successivamente sequestrato.
Gli accertamenti svolti nell’immediatezza hanno consentito agli investigatori di ricostruire la dinamica dell’aggressione e raccogliere gli elementi che hanno portato all’arresto del giovane per tentato omicidio. Al termine degli adempimenti di rito, il ragazzo è stato condotto in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Arresto convalidato, il giovane resta in carcere

Nella giornata di lunedì 5 ottobre, l’autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto e disposto la permanenza in carcere del giovane.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

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