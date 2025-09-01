Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025
Bergamo e Treviolo, in carcere due uomini fermati due volte in pochi giorni
GLI ARRESTI. Un 25enne sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari, un 21enne non ha rispettato divieto di dimora e foglio di via.
Bergamo
Doppio arresto da parte dei carabinieri di Bergamo, il 29 agosto. Due operazioni distinte, coordinate dalla Procura, nei confronti di due uomini già fermati nei giorni precedenti.
A Treviolo
Il primo caso riguarda un 25enne italiano, residente a Treviolo. Il 27 agosto i carabinieri di Curno lo avevano arrestato per evasione, dopo averlo sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari per una tentata rapina commessa a Orio al Serio, a fine maggio. Il giudice - spiegano i militari - non aveva convalidato l’arresto e non aveva applicato misure più restrittive, ritenendo che l’allontanamento fosse durato solo pochi minuti. Il 29 agosto è stato però nuovamente arrestato e condotto nel carcere di Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per l’inosservanza degli obblighi imposti, che ha sostituito il provvedimento precedente.
A Bergamo
Vicenda analoga per un 21enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Nella notte del 25 agosto era stato arrestato in flagranza per il furto di una bicicletta: in sede di convalida era stato disposto il divieto di dimora a Bergamo, che si aggiungeva ad altri provvedimenti a suo carico come un altro divieto di dimora, esteso a tutta la provincia, il foglio di via obbligatorio da Bergamo e Antegnate disposto dal questore e un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Nonostante ciò, il 29 agosto è stato nuovamente rintracciato nel centro di Bergamo e condotto in via Gleno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, in sostituzione del divieto di dimora a cui era sottoposto.
© RIPRODUZIONE RISERVATA