Bergamo e Treviolo, in carcere due uomini fermati due volte in pochi giorni

A Treviolo

Il primo caso riguarda un 25enne italiano, residente a Treviolo. Il 27 agosto i carabinieri di Curno lo avevano arrestato per evasione, dopo averlo sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari per una tentata rapina commessa a Orio al Serio, a fine maggio. Il giudice - spiegano i militari - non aveva convalidato l’arresto e non aveva applicato misure più restrittive, ritenendo che l’allontanamento fosse durato solo pochi minuti. Il 29 agosto è stato però nuovamente arrestato e condotto nel carcere di Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per l’inosservanza degli obblighi imposti, che ha sostituito il provvedimento precedente.