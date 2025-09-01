Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Lunedì 01 Settembre 2025

Bergamo e Treviolo, in carcere due uomini fermati due volte in pochi giorni

GLI ARRESTI. Un 25enne sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari, un 21enne non ha rispettato divieto di dimora e foglio di via.

Redazione Web
Redazione Web

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

Doppio arresto da parte dei carabinieri di Bergamo, il 29 agosto. Due operazioni distinte, coordinate dalla Procura, nei confronti di due uomini già fermati nei giorni precedenti.

A Treviolo

Il primo caso riguarda un 25enne italiano, residente a Treviolo. Il 27 agosto i carabinieri di Curno lo avevano arrestato per evasione, dopo averlo sorpreso fuori dalla propria abitazione nonostante fosse agli arresti domiciliari per una tentata rapina commessa a Orio al Serio, a fine maggio. Il giudice - spiegano i militari - non aveva convalidato l’arresto e non aveva applicato misure più restrittive, ritenendo che l’allontanamento fosse durato solo pochi minuti. Il 29 agosto è stato però nuovamente arrestato e condotto nel carcere di Bergamo, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip per l’inosservanza degli obblighi imposti, che ha sostituito il provvedimento precedente.

A Bergamo

Vicenda analoga per un 21enne marocchino, senza fissa dimora e irregolare sul territorio nazionale. Nella notte del 25 agosto era stato arrestato in flagranza per il furto di una bicicletta: in sede di convalida era stato disposto il divieto di dimora a Bergamo, che si aggiungeva ad altri provvedimenti a suo carico come un altro divieto di dimora, esteso a tutta la provincia, il foglio di via obbligatorio da Bergamo e Antegnate disposto dal questore e un ordine di espulsione dal territorio nazionale. Nonostante ciò, il 29 agosto è stato nuovamente rintracciato nel centro di Bergamo e condotto in via Gleno in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare emessa dalla Corte d’Appello di Brescia, in sostituzione del divieto di dimora a cui era sottoposto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Antegnate
Brescia
Curno
Orio al Serio
Treviolo
Giustizia, Criminalità
Forze Ordine
Arresto
giustizia
Corte d'Appello