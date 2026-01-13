Burger button
LEGGI L'EDIZIONE DIGITALE
BERGAMO TV

SEZIONI

CRONACA SPORT ECONOMIA CULTURA E SPETTACOLI EVENTI CINEMA VIDEO PODCAST DOSSIER

RUBRICHE

AMBIENTE E ENERGIA AMICI CON LA CODA BERGAMO SENZA CONFINI IL PIACERE DI LEGGERE INTERVISTE ALLO SPECCHIO L'ECO DI BERGAMO INCONTRA LA BUONA DOMENICA LA SALUTE LE TUE FOTO MODA E TENDENZE OROBIE LA DOMENICA DEL VILLAGGIO RICETTE (QUASI) PERFETTE SCIENZA E TECNOLOGIA TIC TAC VOLONTARIATO STORYLAB

SPORT

NOTIZIE DI SPORT CLASSIFICA CHAMPIONS LEAGUE CLASSIFICA SERIE A

TERRITORIO

BERGAMO CITTÀ PIANURA VAL BREMBANA VALLI SERIANA E DI SCALVE HINTERLAND VAL CALEPIO E SEBINO ISOLA E VALLE SAN MARTINO VAL CAVALLINA VALLE IMAGNA

SERVIZI

EDIZIONE DIGITALE ABBONAMENTI NECROLOGIE OGNI VITA UN RACCONTO PUBBLICITÀ CONCORSI ECO STORE - INIZIATIVE ARCHIVIO METEO CINEMA LE AZIENDE COMUNICANO SEGNALA UN PROBLEMA COMUNICA CON LA REDAZIONE I PIÙ LETTI SKILL ALEXA

CHI SIAMO

REDAZIONE EDITORE CONTATTI COLLABORA CON NOI PRIVACY E POLICY

COMMUNITY

thumb Corner
 Corner
thumb Skille
 Skille
thumb Eppen
 Eppen
thumb Orobie
 Orobie
thumb Delta Index
 Delta Index
thumb Eco.Bergamo
 Eco.Bergamo

NETWORK

thumb BergamoTV
 BergamoTV
thumb Radio Alta
 Radio Alta
thumb Kendoo
 Kendoo
thumb L'Eco Cafè
 L'Eco Cafè
thumb Edoomark
 Edoomark
thumb Case in festa
 Case in festa
thumb Chi Cerca Casa
 Chi Cerca Casa
thumb Storylab
 Storylab
thumb Ark
 Ark
Cronaca / Bergamo Città
Martedì 13 Gennaio 2026

Bergamo, truffa una signora di 89 anni. Arrestato in flagranza dai carabinieri

IL CASO. Fermato in viale Giulio Cesare, è stato trovato in possesso di tutta la refurtiva, poi riconsegnata alla vittima.

Redazione Web
Redazione Web
La refurtiva ritrovata dai carabinieri
La refurtiva ritrovata dai carabinieri

Bergamo

I carabinieri di Bergamo, nel pomeriggio del 9 gennaio, hanno arrestato in flagranza un uomo di 55 anni ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una 89enne residente in città.

La truffa a Bergamo

Originario della provincia di Napoli, ma di fatto senza fissa di mora e con precedenti di polizia, è stato fermato in viale Giulio Cesare in atteggiamento circospetto, per questo controllato e perquisito sul posto, spiegano i carabinieri in una nota. Secondo quanto ricostruito, fingendosi un maresciallo della Guardia di Finanza, avrebbe raggirato una signora di 89 anni, inducendola a consegnarli monili in oro, orologi e contanti, sostenendo - falsamente - che fosse necessario effettuare un controllo su questi beni.

I consigli dei carabinieri: «Nessun appartenente alle Forze dell’Ordine chiede denaro o oggetti di valore, né per sé né per presunte emergenze familiari»

I carabinieri, durante la perquisizione, hanno ritrovato tutta la refurtiva, integralmente restituita alla donna. L’uomo, invece, è stato portato in carcere a Bergamo e lunedì 12 gennaio il gip ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora nella provincia.

I consigli dei carabinieri

L’Arma dei carabinieri ricorda alcune semplici indicazioni per prevenire episodi analoghi:
• Nessun appartenente alle Forze dell’Ordine chiede denaro o oggetti di valore, né per sé né per presunte emergenze familiari.
• In caso di telefonate sospette che citano incidenti stradali, problemi giudiziari , anche di familiari o richieste urgenti di denaro, interrompere la conversazione e contattare subito il 112.
• Non aprire la porta a sconosciuti, anche se si qualificano come tecnici, funzionari o personale in divisa: verificare sempre tramite numeri ufficiali.
• Non consegnare mai denaro o gioielli a persone inviate da sedicenti operatori telefonici.
• Parlare con familiari e vicini, soprattutto se si vive soli: tenere una rete di contatti aiuta a evitare situazioni di rischio.
• In caso di dubbio, è preferibile sempre contattare il 112.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Giustizia, Criminalità
Criminalità
Forze Ordine
Guardia di Finanza
Carabinieri
Truffe