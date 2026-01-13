Bergamo, truffa una signora di 89 anni. Arrestato in flagranza dai carabinieri

I carabinieri di Bergamo, nel pomeriggio del 9 gennaio, hanno arrestato in flagranza un uomo di 55 anni ritenuto responsabile di una truffa aggravata ai danni di una 89enne residente in città.

La truffa a Bergamo

Originario della provincia di Napoli, ma di fatto senza fissa di mora e con precedenti di polizia, è stato fermato in viale Giulio Cesare in atteggiamento circospetto, per questo controllato e perquisito sul posto, spiegano i carabinieri in una nota. Secondo quanto ricostruito, fingendosi un maresciallo della Guardia di Finanza, avrebbe raggirato una signora di 89 anni, inducendola a consegnarli monili in oro, orologi e contanti, sostenendo - falsamente - che fosse necessario effettuare un controllo su questi beni.

I consigli dei carabinieri: «Nessun appartenente alle Forze dell’Ordine chiede denaro o oggetti di valore, né per sé né per presunte emergenze familiari» I carabinieri, durante la perquisizione, hanno ritrovato tutta la refurtiva, integralmente restituita alla donna. L’uomo, invece, è stato portato in carcere a Bergamo e lunedì 12 gennaio il gip ha convalidato l’arresto, disponendo il divieto di dimora nella provincia.

