Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 27 Agosto 2025

Bergamo, via libera della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini

L’AUTORIZZAZIONE. Lavori da ottobre: via le auto, al loro posto arredi urbani, verde decorativo e nuova illuminazione.

Redazione Web
Il rendering di piazza Angelini
Bergamo

Via libera dalla Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini, in Città Alta. Via le auto, al loro posto delle isole arredi urbani e alberature in vaso, panchine e una nuova illuminazione.

L’autorizzazione per piazza Angelini

Il Comune di Bergamo, si legge in una nota, aveva inoltrato la richiesta lo scorso 17 luglio. L’autorizzazione è stata formalmente rilasciata il 19 agosto, «subordinata all’osservanza di alcune prescrizioni tecniche», come «la definizione, tramite campionatura, del colore e della finitura del conglomerato per le tre isole prefabbricate (che ospiteranno le panchine) e la valutazione dell’inserimento di uno strato separatore/riparatore tra le tre isole e la pavimentazione, a protezione della stessa».

La vista dall’alto
Dettaglio degli arredi
Cantiere da ottobre

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di ottobre, con l’obiettivo - come per le piazze Mascheroni e Cittadella - di «restituire lo spazio a una fruizione pubblica esclusivamente pedonale, migliorandone qualità e vivibilità».

Lo spazio antistante la loggia verrà mantenuto libero, per consentirne l’uso per iniziative e attività pubbliche. Non saranno previsti dehor

Più nello specifico, l’intervento prevede la pulizia della pavimentazione e il posizionamento di nuovi elementi di arredo urbano e verde ornamentale: un filare di otto Carpini in vaso, che verranno successivamente messi a dimora durante la fase definitiva di riqualificazione, in linea con la storica presenza arborea della piazza, tre isole prefabbricate appoggiate alla pavimentazione, dotate di panchine in legno, illuminazione puntuale e arbusti decorativi di Rhus typhina, anch’essi in vaso. Lo spazio antistante la loggia verrà mantenuto libero, per consentirne l’uso per iniziative e attività pubbliche. Non saranno previsti dehor, mentre verrà garantito il passaggio carrale dalla Corsarola.

