Bergamo, via libera della Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini

Via libera dalla Soprintendenza alla riqualificazione di piazza Angelini, in Città Alta. Via le auto, al loro posto delle isole arredi urbani e alberature in vaso, panchine e una nuova illuminazione.

L’autorizzazione per piazza Angelini

Il Comune di Bergamo, si legge in una nota, aveva inoltrato la richiesta lo scorso 17 luglio. L’autorizzazione è stata formalmente rilasciata il 19 agosto, «subordinata all’osservanza di alcune prescrizioni tecniche», come «la definizione, tramite campionatura, del colore e della finitura del conglomerato per le tre isole prefabbricate (che ospiteranno le panchine) e la valutazione dell’inserimento di uno strato separatore/riparatore tra le tre isole e la pavimentazione, a protezione della stessa».

La vista dall’alto Dettaglio degli arredi

Cantiere da ottobre

L’inizio dei lavori è previsto per il mese di ottobre, con l’obiettivo - come per le piazze Mascheroni e Cittadella - di «restituire lo spazio a una fruizione pubblica esclusivamente pedonale, migliorandone qualità e vivibilità».