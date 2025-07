Città Alta, Piazza Angelini sarà pedonale: via le auto, ecco alberi e panchine -Foto

Partirà a metà ottobre l’intervento di riqualificazione di piazza Luigi Angelini in Città Alta, oggi utilizzata come parcheggio per una trentina di auto. La decisione segue la recente apertura del Parcheggio della Fara e la conversione degli stalli di piazza Mercato del Fieno a uso residenti.

Nuovo spazio pedonale con alberi e panchine

Il progetto prevede:

- Eliminazione dei posti auto

- Otto carpini in vaso (da piantare in una seconda fase)

- Tre isole verdi con panchine, illuminazione e arbusti (Rhus typhina)

- Nessun dehor, per mantenere la tranquillità dello spazio

- Area davanti alla loggia lasciata libera per eventi o iniziative

- Sarà comunque garantito il passaggio carrale dalla Corsarola.

Piazza Angelini in Città Alta oggi, con gli stalli per la sosta di una 30ina di automobili

(Foto di Agazzi) Piazza Angelini in Città Alta nel rendering di come apparirà dopo i lavori di Restyling

Dove parcheggeranno i residenti?

Il Comune sta dialogando con i gestori dei parcheggi per offrire agevolazioni. I permessi attuali resteranno validi negli stalli gialli del centro storico e lungo le Mura . Altre soluzioni sono allo studio.

Obiettivo: più qualità della vita in Città Alta

«Cogliamo l’occasione per restituire spazio pubblico di qualità a residenti e visitatori», spiega l’assessore Francesco Valesini. Per l’assessore alla Mobilità Marco Berlanda, il progetto è «un tassello chiave delle politiche per la mobilità sostenibile in Città Alta».