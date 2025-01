Biblioteca Angelo Mai, via al restauro. Un investimento da oltre 12 milioni

Entrambi gli edifici necessitano di interventi urgenti per adeguarsi alle norme di sicurezza e risolvere alcune criticità strutturali, legate al tempo e alla mancanza di manutenzione adeguata.

L’intervento di restauro

Il programma approvato pone particolare attenzione sull’adeguamento delle norme antincendio: una delle principali criticità riguarda il sovraccarico degli edifici, causato dalla presenza di materiali documentari fuori norma rispetto agli standard di sicurezza. Oltre alla messa in sicurezza, il progetto prevede interventi sistemici sulle componenti strutturali, quindi il rinnovo degli arredi e l’introduzione di scaffalature di tipo ignifugo. Con l’obiettivo di salvaguardare le caratteristiche architettoniche, garantendo una maggiore fruibilità al pubblico.

Le tre fasi d’intervento

- Fase 1bis - Nel 2026 è prevista la progettazione interna ed esterna per l’adeguamento e il restauro dei due edifici.

- Fase 2 - Tra il 2025 e il 2029 si svolgeranno i lavori di adeguamento e restauro, con un investimento stimato in circa 12 milioni di euro.

L’occhio della Soprintendenza

Le operazioni saranno sottoposte all’approvazione della Soprintendenza, che assicurerà la compatibilità degli interventi con i vincoli di tutela. I particolare, come richiesto dalla Soprintendenza archivistica libraria della Regione Lombardia, il materiale bibliografico trasferito dalla biblioteca Mai e dall’ex chiesta di San Michele all’Arco, tornerà alla sede originaria una volta completati i lavori garantendo la continuità della sua funzione conservativa e culturale.

«Investimento che guarda al futuro»

«La Mai è un’assoluta eccellenza per la nostra città, per la ricchezza del patrimonio e per la capacità di attrarre un numero importante di visitatori e studiosi. Gli ingressi nel 2024 sono stati 29mila, più dei 26mila del 2023, anno di Bergamo Brescia capitale italiana della cultura. Il Comune di Bergamo ha deciso di dedicare prioritaria attenzione alla Biblioteca, con un programma di adeguamento necessario. Un progetto impegnativo sul piano economico e dell’organizzazione, che si svolgerà lungo i cinque anni di mandato», ha dichiarato l’assessore alla cultura Sergio Gandi.