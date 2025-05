Biella in festa per gli alpini: arrivati già tantissimi bergamaschi - Foto e video

Alpini a Biella in festa

L’impressione è che la città sia piccola e molto accogliente. In un parco è allestita la Cittadella degli alpini allestita con i mezzi dell’esercito italiano e della protezione civile in cui è possibile assistere a dimostrazioni di intervento. E poi per le strade ci sono i cori, la musica, i canti; certamente qualche bicchiere di vino o birra e tanto pane e salame. L’atmosfera generale è di allegria e di attesa per la sfilata di domani in cui ci si aspetta la presenza di almeno 6000 bergamaschi.