Cronaca / Bergamo Città
Giovedì 06 Novembre 2025

Bimba da Gaza all’ospedale Papa Giovanni per essere curata

LE CURE MEDICHE. La piccola di tre anni affetta da una patologia cardiaca. Già una decina i pazienti palestinesi accolti.

Continua l’impegno umanitario e sanitario della Lombardia per accogliere giovanissimi pazienti provenienti dalla Striscia di Gaza. Nella tarda serata di mercoledì 5 novembre a Milano è giunto un nuovo volo nell’ambito delle missioni coordinate dal governo e dagli apparati diplomatici dell’Italia. Gli ospedali lombardi ospiteranno in totale altri tre pazienti in età pediatrica, approdati in Italia insieme a 17 accompagnatori (familiari). Un altro bimbo giunto ieri invece è stato ricoverato all’ospedale Regina Margherita di Torino.

Anche il «Papa Giovanni», che da inizio conflitto ha ormai fornito cure a quasi una decina di pazienti, è in campo: a Bergamo è stata presa in carico una bimba di tre anni affetta da una patologia cardiaca. Proprio nei giorni scorsi dalla Fiera di via Lunga, l’assessore regionale al Welfare Guido Bertolaso aveva lanciato l’idea di impiegare l’ospedale da campo della Sanità Alpina a Gaza, quando vi saranno le dovute condizioni di sicurezza, per potenziare i servizi sanitari di quell’area sconvolta da oltre due anni di guerra.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Bergamo
Milano
Torino
Salute
assistenza sanitaria
Malattia
Politica
Aiuto estero
Agitazioni,Conflitti, Guerre
Guerra
Guido Bertolaso
Sanità alpina