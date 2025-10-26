Bimba di quasi 2 anni cade e sbatte la testa: ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo

Una bambina di quasi due anni, di Telgate, è stata soccorsa in arresto cardiaco a Palazzolo sull’Oglio nella serata di sabato 25 ottobre. La madre l’aveva accompagnata alla Guardia Medica dopo una caduta in casa, mentre la piccola giocava con un cugino. Subito dopo l’urto al capo, la bimba avrebbe iniziato a vomitare e poi ha perso conoscenza.

I familiari, terrorizzati, l’hanno portata di corsa alla Guardia Medica, ma al suo arrivo la piccola non respirava più. Rianimata sul posto, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. La prognosi è riservata e le sue condizioni restano gravissime.