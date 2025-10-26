Cronaca / Bergamo Città
Domenica 26 Ottobre 2025
Bimba di quasi 2 anni cade e sbatte la testa: ricoverata in gravi condizioni all’ospedale di Bergamo
L’INCIDENTE IN CASA. La piccola, di Telgate, trasportata d’urgenza al Papa Giovanni XXIII, è ricoverata in condizioni gravissime. Indagano i carabinieri sulle circostanze dell’accaduto durante una visita a parenti a Palazzolo.
Una bambina di quasi due anni, di Telgate, è stata soccorsa in arresto cardiaco a Palazzolo sull’Oglio nella serata di sabato 25 ottobre. La madre l’aveva accompagnata alla Guardia Medica dopo una caduta in casa, mentre la piccola giocava con un cugino. Subito dopo l’urto al capo, la bimba avrebbe iniziato a vomitare e poi ha perso conoscenza.
I familiari, terrorizzati, l’hanno portata di corsa alla Guardia Medica, ma al suo arrivo la piccola non respirava più. Rianimata sul posto, è stata trasferita d’urgenza all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo, dove è ricoverata in terapia intensiva pediatrica. La prognosi è riservata e le sue condizioni restano gravissime.
I carabinieri di Chiari hanno avviato gli accertamenti per chiarire la dinamica dell’incidente. La bambina, nata in Italia da genitori marocchini e residente nella Bergamasca, si trovava con la madre in visita da parenti a Palazzolo. Il padre è attualmente all’estero per lavoro.
