Blackout di due ore in centro a Bergamo: disagi per commercianti e residenti

La mancanza di energia ha causato disagi a residenti, uffici e attività commerciali. L’interruzione della corrente elettrica è durata circa due ore e ha riguardato buona parte del centro cittadino.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 9 da diversi condomini delle vie limitrofe a via Borfuro, dove si trova il Tribunale. I residenti hanno segnalato l’improvvisa mancanza di elettricità negli appartamenti e negli spazi comuni dei palazzi, mentre in alcuni edifici si sono bloccati ascensori e citofoni. Problemi anche negli uffici e negli studi professionali della zona, dove il blackout ha provocato l’arresto dei computer e dei sistemi informatici, interrompendo il normale svolgimento delle attività. Molti commercianti, inoltre, hanno segnalato difficoltà con la rete telefonica.

I problemi risolti dai tecnici

I tecnici di Enel sono intervenuti tempestivamente sul posto per individuare la causa del guasto. Dopo i necessari sopralluoghi, è stato accertato che il disservizio era dovuto a un problema agli impianti di un cliente, che ha provocato lo scatto dell’interruttore nella cabina elettrica.