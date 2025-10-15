Burger button
Cronaca / Bergamo Città
Mercoledì 15 Ottobre 2025

Blackout di due ore in centro a Bergamo: disagi per commercianti e residenti

L’EPISODIO. Un blackout ha interessato, nella mattinata di mercoledì 15 ottobre, alcune zone del centro città.

Lucia Cappelluzzo
Lucia Cappelluzzo
Collaboratrice

Accedi per ascoltare gratuitamente questo articolo

Bergamo

La mancanza di energia ha causato disagi a residenti, uffici e attività commerciali. L’interruzione della corrente elettrica è durata circa due ore e ha riguardato buona parte del centro cittadino.

Le prime segnalazioni sono arrivate intorno alle 9 da diversi condomini delle vie limitrofe a via Borfuro, dove si trova il Tribunale. I residenti hanno segnalato l’improvvisa mancanza di elettricità negli appartamenti e negli spazi comuni dei palazzi, mentre in alcuni edifici si sono bloccati ascensori e citofoni. Problemi anche negli uffici e negli studi professionali della zona, dove il blackout ha provocato l’arresto dei computer e dei sistemi informatici, interrompendo il normale svolgimento delle attività. Molti commercianti, inoltre, hanno segnalato difficoltà con la rete telefonica.

I problemi risolti dai tecnici

I tecnici di Enel sono intervenuti tempestivamente sul posto per individuare la causa del guasto. Dopo i necessari sopralluoghi, è stato accertato che il disservizio era dovuto a un problema agli impianti di un cliente, che ha provocato lo scatto dell’interruttore nella cabina elettrica.

Una volta individuato il punto di origine del problema, i tecnici hanno provveduto al riarmo dell’interruttore e al ripristino graduale della fornitura. L’intervento si è concluso verso mezzogiorno, quando la situazione è tornata alla normalità e l’erogazione dell’elettricità è stata completamente ristabilita in tutta la zona interessata. Enel ha confermato che l’impianto è ora pienamente funzionante e che non si prevedono ulteriori disservizi.

Lucia Cappelluzzo
