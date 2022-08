Blitz nella notte a Bergamo, rubati 41 flauti preziosi

Flauti d’oro per un bottino che supera i 400mila euro. I ladri che si sono intrufolati nel negozio di strumenti musicali Daminelli Pietro Srl di via Ghislandi sono andati a colpo sicuro. Domenica notte hanno rotto una piccola finestra che dà sul retro del negozio e sono riusciti a fare razzia di ben 41 flauti traverso, tra i quali figurano modelli in oro massiccio e persino un modello in platino appartenuto ad Andrea Bocelli.