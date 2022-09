Bonus 150 euro per 417mila bergamaschi. «Bene, ma serve un tetto al prezzo del gas»

È un nuovo «tampone» per drenare l’avanzata del carovita. Tra i provvedimenti più vistosi del Decreto Aiuti-ter annunciato venerdì dal governo, c’è un nuovo bonus una tantum: un contributo da 150 euro nella busta paga di novembre per i lavoratori dipendenti, per i pensionati e per i lavoratori autonomi, con l’unico requisito di avere un reddito inferiore ai 20mila euro lordi l’anno. Una misura in linea con il bonus da 200 euro proposto in estate, appunto con alcune variazioni: oltre alla cifra (50 euro in meno rispetto al precedente provvedimento), cambia appunto la platea (il bonus da 200 euro aveva il tetto dei 35mila euro lordi).