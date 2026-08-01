Bookshop e bistrot della nuova Gamec, c’è soltanto un’offerta: lunedì si apre la busta

Proprio nella seduta di Consiglio comunale dello scorso lunedì è stato messo a bilancio un milione e 500mila euro per la sistemazione dei locali commerciali . Tra le funzioni previste al piano terra « bistrot, caffè letterario, enoteca, bookshop », per uno sviluppo massimo fissato dal Comune in 400 metri quadri .

I locali saranno concessi per i prossimi 6 anni (con possibilità di rinnovo). Lo spazio messo a bando all’ultimo piano è invece composto da una superficie coperta di circa 486 metri quadrati, collegato a una terrazza panoramica di circa 920 metri quadrati, accessibile anche in modo autonomo rispetto agli orari del museo. Lo spazio manterrà una spiccata fruizione pubblica, aspetto su cui venerdì si è soffermato l’assessore al Patrimonio Francesco Valesini: «Comune e Gamec si riservano di utilizzare la terrazza per 50 giorni l’anno per eventi pubblici, quindi almeno un giorno a settimana. Non sarà un ristorante, ma uno spazio per eventi. Anche l’offerta commerciale al piano terra dovrà essere compatibile con la funzione museale».