Borgo Palazzo, dorme e non paga. Ricompare la donna che beffa i b&b

Dopo l’episodio segnalato al nostro giornale, avvenuto in via Bono nei giorni scorsi, se ne sommano altri, sempre nella zona di Borgo Palazzo. Un altro host, che vuole mantenere l’anonimato, ha raccontato di aver subìto lo stesso trattamento con modalità molto simili. In questo caso la cliente è arrivata con una vettura di un certo valore. Al momento di arrivare al dunque con il pagamento, ecco però manifestare le stesse problematiche: un copione provato e riprovato. Il proprietario di casa si è visto promettere un bonifico immediato, a cui è seguita la conseguente trasmissione di un documento che avrebbe confermato il versamento. Peccato che anche in questo caso i soldi non sono mai arrivati sul conto del locatario, al quale non è rimasto altro da fare che segnalare l’episodio alle forze dell’ordine.