Dorme due notti in un b&b ma poi paga con un bonifico falso

Ha dormito due notti in un bilocale per affitti brevi in via Bono, domenica se n’è andata e il bonifico utilizzato per pagare è risultato fasullo. Il proprietario dell’appartamento, truffato di 200 euro, vuole mettere in guardia i suoi colleghi diffondendo la descrizione della donna: «È alta un metro e 70, italiana, 55 anni, capelli lunghi neri lisci, labbra rifatte – descrive –. Ho tutti i suoi dati perché mi ha lasciato la carta d’identità. Presenterò denuncia in questura, a cui ho già segnalato l’accaduto».

Tutto è successo lo scorso fine settimana: «Ha chiamato una ragazza dicendo che doveva prenotare due notti, venerdì e sabato, per sua madre. Le ho mandato il link sul cellulare per pagare con Sumup ma mi ha detto che non riusciva e mi ha mandato a sua volta un link in WhatsApp. Non mi sono fidato e lei mi ha detto che mi avrebbe fatto un bonifico. Le ho inviato i dati e lei la ricevuta, che poi si è rivelata essere falsa.