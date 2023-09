Borgo Palazzo, grande successo: più di 30mila alla festa del quartiere - Foto e video

La giornata è trascorsa tra appuntamenti musicali, shopping, dimostrazioni, intrattenimento e street food. La via è stata percorsa in entrambe le direzioni e già dalla mattinata si era intuito il successo di pubblico con una fiumana di persone attratte dalla festa.

Duecento attività, che a livello commerciale rappresentano l’anima del borgo, si sono unite per regalare momenti di svago e di spensieratezza a tantissima gente, richiamata da tutti i paesi limitrofi, ma anche da fuori provincia. «Siamo contenti perché abbiamo regalato una giornata bellissima a migliaia di persone – commenta Domenico Giordano, presidente dell’associazione “Le Botteghe di Borgo Palazzo” –. Tutti i commercianti della via hanno avuto una bella vetrina e ripartiamo dall’entusiasmo che si è generato anche quest’anno. Il format della festa piace molto e il tempo clemente ci ha aiutato tantissimo. Dopo tanto lavoro, durato mesi per approntare la migliore organizzazione, gli sforzi sono stati ben ripagati».