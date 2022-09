Borgo Palazzo, la festa torna e fa il botto. In 30mila alla prima «post Covid» - Video

Un fiume di gente formato da oltre 30mila persone ha invaso nel pomeriggio di oggi, 18 settembre, Borgo Palazzo , per la tradizionale festa organizzata dai commercianti del quartiere. Sin dalla mattina, moltissime famiglie hanno preso parte alle attività proposte, tra musica, intrattenimento e street food . Per una giornata la strada ha potuto respirare senza l’abituale traffico quotidiano, accogliendo un vasto pubblico proveniente anche da fuori città. Per l’occasione, decine di negozi hanno aperto la loro attività, intervallate da spettacoli , concerti e tantissimi giochi per i più piccoli. La 12 a edizione della Festa del Borgo , promossa dall’associazione «Le Botteghe di Borgo Palazzo», insieme al Distretto Urbano del Commercio di Bergamo e all’amministrazione comunale , ha beneficiato di una splendida giornata di sole. Il clima favorevole ha portato in città migliaia di visitatori, che hanno percorso la strada, andata e ritorno, dall’incrocio con via Camozzi al cavalcavia della circonvallazione.