Borgo Santa Caterina: sabato 27 settembre si trasforma in una grande festa

Dopo il successo delle iniziative estive, l’Associazione Commercianti di Borgo Santa Caterina, in collaborazione con il Distretto urbano del commercio di Bergamo, organizza la Festa di fine estate in programma s abato 27 settembre. Dalle 15 alle 24 via Borgo Santa Caterina sarà chiusa al traffico e diventerà il palcoscenico di una giornata di convivialità e socialità, pensata per coinvolgere grandi e piccoli, commercianti, hobbisti e associazioni del quartiere.

L’Associazione Autismo è... Onlus

Ospite speciale sarà l’Associazione Autismo è… Onlus, che presenterà il progetto «Lo spettro delle delizie», punto vendita inaugurato di recente in via Broseta 44 e gestito da persone autistiche affiancate da educatori. Uno spazio accogliente e innovativo in cui degustare e acquistare specialità gastronomiche provenienti da tutta Italia, frutto di un percorso che unisce formazione, inclusione e partecipazione sociale.

La festa sarà arricchita anche da momenti culturali e di spettacolo. La libreria Ubik ospiterà dalle 17 presentazioni e firmacopie con gli autori Luisa Carminati, Roberto Colombo e Sergio Signorelli. Il Vespa Club di Ponte San Pietro proporrà una mostra di modelli e pezzi da collezione con una sfilata in programma alle 18 lungo la via. Unity Bergamo accompagnerà l’evento con dimostrazioni di acroyoga, ginnastica aerea e discipline per il benessere fisico e mentale in diversi momenti della giornata.

Pane e salamelle con gli Alpini