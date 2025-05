Borgo Santa Caterina in vetrina. Festa di primavera senza auto

Si chiama «Spring» ed è pronta a inaugurare la stagione delle feste di vie che si liberano dalle auto per riempirsi di eventi. Protagonista Borgo Santa Caterina, dove domani, dalle 16 alle 24, andrà in scena un programma fitto, dallo yoga acrobatico alle Harley Davidson in mostra, dalla presentazione di libri ai gonfiabili per i più piccoli. Al centro i negozi, promotori dell’evento, liberi di mettere in mostra la loro merce anche lungo la via pedonalizzata (la chiusura dalle ore 13).

Nei negozi e nei locali

Non solo shopping all’aperto, ma anche merende, aperitivi e cocktail nei locali del borgo. Contando anche sulla tradizionale collaborazione con il gruppo Alpini di Borgo Santa Caterina che proporranno pane e salamella, grigliate e paella. Spiega Cinzia Beretta, presidente dell’associazione di commercianti: «Il borgo ha mantenuto molti negozi di vicinato, cerchiamo quindi di valorizzare questo aspetto che ci caratterizza. Il numero di locali di somministrazione è aumentato negli anni, ma è rimasto un equilibrio. Questa festa fa tesoro delle esperienze fatte, come la festa di settembre che ha avuto davvero ampia partecipazione». Beretta illustra il programma, «dall’acroyoga ai truccabimbi, dalle doule che assistono le neomamme ai banchi degli artigiani e hobbisti. E ancora gli incontri alla libreria Ubik con autori che presenteranno la loro opera (Roberto Ottonelli con «Il buio della ribalta», Massimo Lava, «Non lo compro più» e Stefano Corsi, «Meno male c’è sempre qualcuno che canta»). I negozi saranno aperti fino alle 22, ma la serata continuerà fino alle 24». Lungo la via diverse realtà: «Si lavora sulla comunità, cercando di coinvolgere tutti, dal commercio alle associazioni – sottolinea la segretaria dell’associazione Eleonora Piccinni –. Il nostro evento dialogherà con la festa in oratorio organizzata dalla rete di quartiere». Tra le onlus presenti, «Spazio Autismo», il canile di Seriate, i «Lions» di Limbiate con i cani guida per le persone non vedenti.

«È nostra intenzione, dal prossimo anno, presentare un calendario di eventi estivo, come si faceva un tempo, dando una vocazione specifica a ogni serata», anticipa Sergio Gandi A collaborare per la buona riuscita dell’evento il Distretto urbano del commercio di Bergamo: «È una manifestazione capace di coinvolgere tutti i tipi di pubblico – commenta Ines Paganelli del Duc –, questo contraddistingue il carattere di Borgo Santa Caterina». Una realtà che ben conosce l’assessore al Commercio Sergio Gandi, che ai tempi della «movida» e dei coprifuoco aveva la delega alla Sicurezza: «Ho partecipato all’edizione di settembre e posso garantire sulla qualità dell’evento – scherza Gandi –. L’associazione ha coinvolto positivamente i commercianti per offrire un evento piacevole alla città. In questo caso, l’interesse degli operatori coincide con quello della città. Borgo Santa Caterina ha un tessuto commerciale e culturale ricco».