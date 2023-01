Bottigliate ai passanti in pieno centro: 4 feriti. Fermato col taser, poi le manette

Prima ha colpito due passanti con delle bottigliate dopodiché si è scagliato anche contro gli agenti delle volanti che sono intervenuti per bloccarlo . E, alla fine, è stato fermato grazie all’uso del taser , il dispositivo ora in uso alle forze dell’ordine anche in città e che emette una lieve scossa elettrica che immobilizza i malintenzionati. In manette, domenica pomeriggio in pieno centro, è finito un immigrato, arrestato per resistenza a pubblico ufficiale e per l’aggressione ai passanti. Lunedì mattina comparirà in tribunale in via Borfuro per l’udienza in direttissima.